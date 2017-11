Un iliturgitano en el anuncio lotero

La cartelera que nos ofrecen las salas multicines locales son siempre una buena opción para disfrutar del universo del cine, que tiene su magia y en los dominios provincianos es una buena ventana a la actualidad de una de las facetas más sugerentes de ocio y cultura. En estos pasados días acudí a ver Oro, uno de los filmes que parece que va a convertirse en el estreno más importante del cine español en esta recta final del año. La película está dirigida por Agustín Díaz Yanes que ha sido coautor del guión, a partir de la adaptación de un relato inédito de Arturo Pérez-Reverte; protagonizada por Raúl Arévalo, José Coronado, Bárbara Lennie y Óscar Jaenada. Al margen del fondo argumental del filme, en el marco de esta columna que no se aparta de las lindes iliturgitanas, es de reseñar como finalizando, Oro, nos recuerda la importancia de la cerámica local, y se rseñala a un lebrillo de Andújar de arcilla vidriada, en referencia a su reflejo vítreo en consonancia con el hilo conductor de la película (no quiero ser spoiler). Y uno que ya lleva años leyendo y observando con cierta atención los universos históricos o artísticos, he contemplado como Andújar ha tenido su importancia en no pocos aspectos. Materias que luego, y, mirando con el retrovisor se han quedado infortunadamente en las cunetas. No hemos sabido utilizar esas cuestiones donde sobresalíamos para armar un desarrollo más integral y musculado. Y lo peor es que no lo reconocemos. Nos ha podido el ombliguismo y un infausto orgullo. Y comparo, en el fondo, Oro, el filme, su historia, ese talante ta cainita que nos ha asomado tantas veces a los españoles, y el propio devenir de Andújar. Ay, esos palos que, nosotros mismos, una y otra vez, por activa o por pasiva, nos hemos puesto en las ruedas del carro carro. Cómo me gustaría asistir y participar a un reseteo profundo del disco duro iliturgitano que nos alentara a otras luces más fructíferas en tantos sentidos.

Y hablando de otra cosa, pero sin abandonar el mundo audiovisual en general, imagino que ya casi todos ustedes han visto el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, dirigido por Alejandro Amenábar. Es una historia de amor que nos relata lo mágico que es compartir la suerte. Dos jóvenes, ella extraterrestre y el terrícola, protagonizan este año el anuncio titulado Danielle. La historia tiene ese componente de ciencia ficción, mágico, emotivo. Otra vuelta de tuerca a los cuentos de Navidad. Además de las versiones para la televisión, por primera vez la agencia creativa Leo Burnett ha desarrollado un cortometraje de más de 19 minutos que se encuentra disponible en YouTube. Pues bien, el productor ejecutivo del anuncio es el iliturgitano Alfonso Cazalilla Cano, prestigioso director de producción muy reconocido en el mundo publicitario a nivel nacional e internacional. Por eso no es de extrañar ese maridaje entre Amenábar y Cazalilla, con uno de los mejores elencos técnicos en el mundo publicitario de por medio. Se sorprenderían si refiriéramos aquí la gran cantidad de importantesde piezas publicitarias, audiovisualmente hablando, que tienen a Alfonso Cazalilla detrás en la producción. Un simple botón de muestra, que te pellizca el alma es su colaboración con su trabajo en un spot asombroso, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, señalando que “en las guerras no hay errores, hay decisiones”. Véanlo, está en las redes. También y lo digo a vuela pluma, frente a otros muchos, ese corto en YouTube de Carmina Barrios, la madre de María y Paco León, diciéndonos lo que es el arte para ella y esa colección que quiere hacer: fresco y nos arranca una sonrisa. Alfonso Cazalilla es uno de los jóvenes iliturgitanos que están triunfando en las diferentes repúblicas del éxito, y que no pierden sus referencias locales. Eso me da alegría y abre puertas al mundo desde este rincón tan a veces envanecido, como aquiescente en la medianería. Así que se trata de que alguien empiece a atravesar esos dinteles de los grandes retos y que unos y otros nos dejemos de trincherismo trabucaire, de exclusivismos del dilate, de exaltados temáticos, y de arrogancias personalistas, que por momentos tratan de sembrar sal en la germinal tierra de Andújar.