Ibercaza cita a cuarenta mil cazadores de Jaén La feria, que se celebra esta semana, contará con novedades como la venta de armas de segunda mano y su retransmisión por los canales especializados este año MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 18 septiembre 2017, 13:51

La provincia de Jaén es una de las provincias españolas con más hectáreas para la práctica cinegética, con 872 cotos de caza -214 de caza mayor y 658 de caza menor-, 31.774 licencias de caza, 7.414 licencias de pesca, 130 licencias de rehalas con una media de veinte perros cada una. Durante el pasado año se realizaron 347 monterías, ganchos y batidas, durante el año 2016, con un volumen de 15.173 reses abatidas. Las cifras muestran claramente la importancia de la caza en la provincia de Jaén y su peso, con casi cuarenta mil personas implicadas directamente.

Todos ellos están llamados esta semana a la XI Feria de la Caza y la Pesca de la Provincia de Jaén, que se celebra del 22 al 24 de septiembre y que espera "superar las 15.700 visitas que registramos en la pasada edición, no en vano Ibercaza es después de Expoliva, la feria que más visitantes atrae. Nuestro reto es convertir Ibercaza en la mejor feria de caza y pesca de nuestro país, puesto que ya es la primera de Andalucía", ha asegurado Ángel Vera, presidente del Consejo de Administración de Ferias Jaén, en el acto de presentación oficial de Ibercaza Caja Rural Jaén celebrado hoy.

"Para esta edición hemos diseñado una zona comercial y de venta de empresas de caza y pesca; y por otro lado, una zona lúdica y de actividades, especialmente pensada para que los visitantes puedan participar de forma activa en el amplio programa de actividades que abarca desde el tiro al plato, tiro olímpico, exposiciones, charlas, talleres…", comentaba Vera, acompañado en el acto de Juan Eugenio Ortega, Delegado de Medioambiente y Ordenación del Territorio y José Márquez, Director Comercial de Caja Rural Jaén.

"En cuanto a las novedades más destacadas –indicaba Vera- merece especial atención la cobertura que nos van a prestar los canales temáticos de caza y pesca, que nos acompañarán durante todos los días de celebración de la feria y que es un ejemplo claro de la repercusión que este evento tiene en el panorama nacional".

Más estand y actividades

En cuanto a las novedades en la parte expositiva destaca que "contamos con más stand, con un incremento de una 10%, pasando de 80 a 88 stands. También, como novedad, destaca que algunos armeros tendrán una exposición de armas de segunda mano, algo que era muy demandado por los visitantes durante las ediciones pasadas y que por fin hemos conseguido materializar, así como la exposición "Cazando imágenes", que reúne fotografías y enseres de caza personales, utilizados por el novelista Miguel Delibes durante sus jornadas de caza", finalizaba Vera.

José Márquez, durante su intervención, incidió en la importante labor que desarrolla la Caja Rural de Jaén en apoyo tanto a las iniciativas que se ponen en marcha desde IFEJA como el apoyo que presta a todo el tejido social y económico provincial. Y es que "independientemente de la función financiera, Caja Rural está contribuyendo al tejido socioeconómico de esta provincia y por ello, no podía dejar de apoyar un sector tan estratégico para nosotros como es la caza y la pesca", afirmó Márquez. Y añadió que "no podemos olvidar que la caza y la pesca contribuye my positivamente al negocio de los entornos en los que se realiza. Caja rural desde el 1 de septiembre de 2016, hasta el 31 de agosto de 2017, se han tramitado cerca de 40.000 licencias de caza y pesca".

Así, durante las tres jornadas de caza y pesca que se vivirán en Ibercaza, del 22 al 24 de septiembre, se exhibirá la amplia riqueza cinegética con la que cuenta la provincia de Jaén.