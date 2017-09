«¿Pero al final os independizáis o no?» Enrique Villar (PP), de pie, a la izquierda, en la comida de hermanamiento en la caseta de Feria. / IDEAL Concejales de Esquerra y PSC se han sentado este fin de semana a la mesa del PP, en la Feria de Alcaudete, municipio hermanado con cuatro pueblos catalanes, tres de ellos en una de las comarcas más separatistas LORENA CÁDIZ JAÉN Martes, 19 septiembre 2017, 00:56

Enrique Villar, presidente del PP de Alcaudete, lleva veinte años viajando a Cataluña. Desde que en Alcaudete se organizó el primer viaje para conocer más de cerca a los municipios hermanados y a sus gentes. «Primero fui como vecino, sobre todo por mi vinculación con la Banda de Música, y después como miembro de la corporación municipal». Enrique lleva 12 años de concejal, siempre en la oposición. «Otros años, cuando hemos ido a Cataluña o cuando ellos han venido aquí (las visitas son recíprocas) siempre le digo a los de mi grupo que no toquemos el tema de la independencia. Son días de convivencia y de hermanamiento y no son para discutir de politiqueo», explica.

Esta vez ha sido un poco distinto. Desde el jueves, representantes de los municipios de Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà y Santa Margarida de Montbui (las cuatro localidades con las que está hermanada Alcaudete) visitan el municipio jienense, que está celebrando su Feria. A 15 días vista del referéndum por la independencia en Cataluña, el ambiente animado de la Feria, con sus sevillanas, sus trajes de faralaes y sus vinitos de por medio, da pie a preguntar por la cuestión, cuanto menos. Sobre todo si a este particular encuentro catalán-andaluz asisten dos periodistas de El País, enviados especiales y atentos a cualquier conversación donde se mencione la palabra independencia.

El alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín (PSOE) es el encargado de llevar y traer a los alcaldes y concejales 'hermanos' durante estos días de visita, que terminan hoy. Pero, «al grupo municipal del PP nos invitan a todos los actos y nosotros consideramos que también tenemos que colaborar, por eso nos ofrecimos para organizar una comida en nuestra caseta». Esa comida fue el sábado, después de dos días de convivencia y el presidente de los populares no se pudo resistir. «Le pregunté a Carmen si de verdad se iban a separar y me dijo que sí, pero que nos iban a seguir queriendo igual».

«Es graciosa», dice Enrique entre risas cuando recuerda la anécdota. «De verdad, es un regalo de mujer», se reafirma. «Es que ella no puede decir otra cosa», asegura comprensivo.

Carmen es Carmen Trillas y Torrents, concejala de Seguridad Ciudadana, Salud Pública, Consumo y Mayores en el Ayuntamiento de Manlleu, donde gobierna Esquerra Republicana de Catalunya con Juntos Hacemos Manlleu-AM. A ella le acompaña en este viaje el teniente de alcalde de Manlleu, Enric Vilaregut, también de Esquerra, y los alcaldes de las otras tres localidades, todos ellos del PSC, entre otros cargos y vecinos. Todos ellos, además de los miembros de la corporación socialista de Alcaudete, se sentaron el sábado a la mesa de los populares.

«Hemos hablado del tema con normalidad», aseguraba ayer el presidente del PP de Alcaudete. «A mi me hubiera gustado que mi presidente, Mariano Rajoy, hubiera convocado un referéndum legal a nivel nacional, en el que todos hubiéramos podido votar, pero no ha sido así y ahora Rajoy va a tener que dar el do de pecho. Ha dicho que esta consulta no se va a celebrar y tiene que mantenerlo hasta el final».

Villar asegura que eso se lo ha explicado así a cualquiera de sus invitados que haya querido entablar conversación sobre este asunto. «De verdad que sí, que no hay ningún problema, que aquí hay lazos de amistad», asegura.

Fue entre los años 50 y 70 cuando un considerable número de vecinos de Alcaudete, en busca de un futuro mejor, emigró a Cataluña, sobre todo a los cuatro municipios con los que la localidad jienense está hermanada. Tres de esos municipios, todos en la provincia de Barcelona, pertenecen a la comarca de Osona, considerada una de las más separatistas de Cataluña.

Actualmente Jaén es la segunda provincia andaluza que más residentes tiene en Cataluña, solo por detrás de Granada. Concretamente 110.922 jienenses, según el informe 'Andaluces en el exterior', del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).