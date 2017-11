Fernández de Moya apoya a Requena y presiona a los críticos

El expresidente provincial del PP y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, no ha querido comentar este viernes en Jaén el que a esa hora la corriente crítica Jaén Adelante estuviera presentando más de 800 firmas en la sede regional del partido, pidiendo la incoación de expediente para él y Javier Calvente, presidente de la comisión organizadora del congreso provincial de mayo. “Lo único que puedo decir es que me siento profundamente orgulloso de ser militante de un partido extraordinario como es el PP de España, Andalucía y de Jaén”, ha contestado a los periodistas, antes de dar su “pleno respaldo a la actual dirección provincial”, que apoyó en el congreso, y ha lanzado un mensaje a los críticos: “Yo solo tengo un único objetivo y es que el PP de Jaén esté en las mejores condiciones para afrontar las inminentes citas electorales que vamos a tener a la vuelta de un año y medio, no queda más tiempo, como son las autonómicas y las municipales. Ahí es donde yo voy a estar trabajando y nadie me va a desviar de ese objetivo”.

En su apoyo a la dirección provincial, que tiene la difícil tarea de gobernar un partido que mantiene la división interna seis meses después, Fernández de Moya ha nombrado expresamente a Juan Diego Requena y Francisco Palacios, presidente y secretario general, respectivamente, y les ha dado todo su respaldo y que les ayudará “en todo lo que pueda y necesiten, para esta provincia y para el proyecto político” del PP. Y preguntado si el partido está en condiciones de afrontar las elecciones con garantías, ha contestado que el PP es “un partido muy fuerte, con una larga trayectoria y experiencia”, que tiene más de 18.000 militantes y van a hacer “una preparación muy importante y comprometida con los jienenses de cara a las elecciones”.

Desde Sevilla

Por su parte, el alcalde de Porcuna y líder de Jaén Adelante, Miguel Moreno, ha declarado tras la entrega de las firmas que no van a dejar el PP y que quieren “un ambiente propicio para afrontar unas elecciones” contra su “principal adversario, que es el PSOE” y que este “cada vez se hace más fuerte en el provincia”. “Ya es el momento de que se intervenga en este conflicto y que se trate a todos los militantes con el mismo rasero”, ha dicho en referencia a la dirección regional.

A ella se ha dirigido cuando ha justificado la recogida de firmas entre la militancia en que Fernández de Moya y Calvente “fueron los autores del fraude en el congreso provincial y cometieron le peor infracción que se puede cometer según los estatutos, que no es ni más ni menos que desobedecer y no acatar una resolución del Comité de Derechos y Garantías”. “Venimos a decir que no nos vamosa ir del Partido Popular, que el Partido Popular es nuestra casa, es la casa de todos, y que debemos de buscar una solución a este conflicto. Queremos un proyecto que ilusiones a la gente del Partido Popular de Jaén, porque en estos momentos la verdad es que está todo el mundo desilusionado”, ha añadido.

Miguel Moreno ha dicho representar a los más de 3.000 afiliados que apoyaron su candidatura a la presidencia provincial (el 57%, aunque en el congreso los compromisarios dieron la mayoría a Juan Diego Requena). “Hemos sido totalmente humillados por la actual dirección provincial y la anterior y venimos a pedirle amparo al presidente regional”, ha subrayado. “Queremos que se solucione este tema y que si han sido expedientados otros compañeros por hacer unas manifestaciones, que haya una igualdad de trato y no haya militantes de primera yde segunda, sino todos sometidos a un mismo régimen disciplinario”, ha concluido, insistiendo que van a “continuar en el PP y trabajando por el PP”.