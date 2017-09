El equipo de gobierno de la Diputación de Jaén presentará 25 propuestas al Debate sobre el Estado de la provincia Junto a todo lo relacionado con el empleo, también hay un apartado especial dedicado a los problemas que está generando la sequía EUROPA PRESS JAÉN Martes, 19 septiembre 2017, 15:43

El equipo de gobierno (PSOE) de la Diputación de Jaén presentará 25 propuestas al Debate sobre el Estado de la provincia, que se celebrará el jueves, y que "responden a necesidades provinciales, contribuyen a la promoción económica y a la mejora de la vida de las personas".

Así lo ha señalado este martes la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, que ha dado cuenta de las referidas iniciativas para una sesión sobre la que ha valorado que facilita a la ciudadanía que "conozca el trabajo de la Diputación", dar cuenta del uso del dinero público y una "evaluación constante por parte de la sociedad jiennense".

En total, son 25 propuestas que "responden unas veces a carencias o necesidades de la provincia, otras pretenden la promoción y desarrollo económico de la provincia, en otros casos se trata de mejorar la vida de las personas y en otras de modernizar la Diputación",

Estas iniciativas, que se votarán en este pleno extraordinario que se celebra anualmente, se agrupan por bloques, entre los que ha destacado especialmente los centrados en empleo y agricultura. En lo referente a la generación de puestos de trabajo y aunque "no es una competencia directa de las diputaciones", ha subrayado que "es el tema que está ocupando la principal acción" del equipo de gobierno, comprometido a "potenciar" su Plan de Empleo, al que ya ha destinado más de 82 millones de euros.

En este sentido, ha avanzado que seguirán programas para favorecer la creación intensiva de empleo incentivando a empresas que generen 20 puestos o más con la financiación de hasta el 45 por ciento o más de esos sueldos y la Seguridad Social durante dos años, manteniendo las ayudas para el autoempleo, los centros tecnológicos, los microcréditos o los jóvenes titulados.

"Este plan nos da autoridad moral para solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se impliquen en la puesta en marcha de un Plan de Empleo Provincial y otro Plan de Reindustrialización", ha dicho para añadir que pedirán "medidas urgentes y extraordinarias sobre todo en los municipios con tradición industrial, los de la Nacional IV, como Linares, Bailén, La Carolina o Andújar, donde actualmente hay mucho desempleo".

En esta línea, también se propondrá al Gobierno de la nación que las ayudas a la reindustrialización vuelvan a las modalidades, condiciones y financiación que había durante el mandato de Rodríguez Zapatero, "porque tal y como están ahora resultan totalmente ineficaces".

También en este campo del empleo, Parra ha reivindicado "la continuidad del ActivaJaén, que contemplaba una inversión de 2.000 millones de euros necesarios para mejorar las comunicaciones por carretera y ferroviarias, con inversiones en la A-32, la alta velocidad o el corredor central, clave para que se activen el puerto seco de Linares y las áreas logísticas de Bailén y Andújar".

De igual forma, ha apuntado otras tres iniciativas vinculadas a este bloque temático empezando el apoyo a la creación y consolidación de un clúster del plástico andaluz en la provincia de Jaén, del que se beneficiarían especialmente municipios como Martos, Alcaudete, Alcalá la Real y Castillo de Locubín y que contaría con la colaboración de Andaltec y la UJA.

Se ha referido, además, a la petición al Gobierno de España de una Inversión Territorial Integrada (ITI), que contempla incentivos especiales para esos territorios y la preferencia para acceder a fondos europeos, y el apoyo de la Diputación a la generación de empleo cualificado en el sector turístico jiennense, "incentivando a empresas que contraten a personas con titulación en esta materia".

Sequía

Junto a todo lo relacionado con el empleo, también hay un apartado especial dedicado a los problemas que está generando la sequía. Al hilo y para garantizar el abastecimiento, Pilar Parra ha señalado que "hay dos sistemas críticos por la falta de recursos hídricos, pero también por la precariedad de las infraestructuras hidráulicas".

Se trata del Víboras-Quiebrajano y El Condado", para los que se va a solictar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que "acometa las actuaciones comprometidas, que incluso han estado en presupuestos y que año tras año no se han ejecutado".

La otra vertiente de la sequía "es el campo, con dos presas, Siles y Cadimo, que no pueden utilizarse para el riego". La primera, "porque no se ha declarado de interés general y el Gobierno de España no ha hecho las conducciones, y la segunda porque está a falta de energía eléctrica y también las conducciones". "Los agricultores no pueden entender que teniendo agua embalsada no se pueda disponer de ella, porque además a medio y largo plazo esto supondría incrementar la productividad de los cultivos", ha agregado.

Aunque la vicepresidenta primera de la Diputación se ha detenido más en estas propuestas, el equipo de Gobierno llevará una amplia batería de iniciativas "centradas en la mejora de la calidad de vida de las personas, el desarrollo económico provincial o la modernización de la Administración provincial".

Bienestar

En el primer grupo se enmarcan las dedicadas al bienestar personal, ya que se propondrá la atención a personas en situación de dependencia con valoración de grado I en colaboración con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos o un Pacto Provincial contra la Violencia de Género que implique a instituciones y entidades de todo tipo.

En este pleno de Debate sobre el Estado de la provincia de Jaén también se presentarán otras iniciativas, como "el apoyo de la Diputación a los municipios para que puedan desarrollar sus competencias en materia de planeamiento y disciplina urbanística, que en algunos ayuntamientos resulta un problema por su falta de personal".

Parra ha aludido, igualmente, a las vinculadas a olivar y aceite, entre las que figuran la creación de un centro documental sobre esta materia que "se convertirá en referente mundial para consultar digitalmente cualquier cuestión ligada a este cultivo", la realización de un Plan de Internacionalización del Aceite de Oliva.

Ha señalado, además, la celebración del III Congreso Internacional sobre Aceite y Salud "aprovechando que en 2018 no habrá Expoliva para divulgar todas las investigaciones que se han realizado sobre los beneficios que genera la ingesta de este alimento".

Otras propuestas avanzadas por Parra han sido la necesidad de aprobación y aplicación de las ordenanzas reguladoras de la gestión de los residuos de la construcción y la demolición en los municipios jiennenses; la solicitud al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para la ejecución de planes turísticos en los cuatro parques naturales y un plan para impulsar la promoción de la moda de Jaén y también la artesanía jiennense.

Vías verdes y audioguías

Se pedirá, asimismo, al Ministerio de Agricultura que se amplíe la red de caminos naturales y vías verdes de Jaén con la ejecución del tramo entre Arroyo del Ojanco y Villanueva del Arzobispo, la realización de nuevas actuaciones en el Centro Cultural Baños Árabes, entre las que están la incorporación de audioguías, la traducción de textos al inglés o la creación de una tercera sala de exposiciones itinerantes.

Junto a ello, ha hablado de la "gran exposición sobre Miguel Hernández que saldrá de las fronteras españolas con la colaboración del Instituto Cervantes, y que también se podrá ver en las comunidades valenciana y andaluza", o la creación de un Atlas Literario de la provincia.

Ha añadido una propuesta para modernizar los sistemas de información de la Diputación y la incorporación de una aplicación informática para los archivos municipales adscritos al Plan de Organización de estos archivos de la Administración provincial y otra para mejorar la gestión tributaria, recaudatoria y de inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.