Un entrenamiento que le cambió la vida

Teresa Rodríguez estudio un ciclo superior de Administrativo y también realizó varios cursos de informática, mecanografía, contabilidad y otras cuestiones relacionadas con la oficina. Todo con el fin de trabajar en la empresa familiar de fontanería y calefacción de la que su padre forma parte.

Ese, el del gestionar la contabilidad de dicha empresa, puede decirse que es su trabajo principal, aunque desde hace 4 años, esta bailenense también tiene otra ocupación que le apasiona, que le da la vida y a la que llegó prácticamente por casualidad. «Empecé a acudir a un gimnasio de mi pueblo, primero únicamente para asistir a clases colectivas de boxeo y body pump. Aquello coincidió con un mal momento que estaba atravesando en mi vida y mi monitora, María José Ojeda, me animó a que me formara para dar clases, le hice caso y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida», asegura Teresa.

«En principio, daba pocas clases a la semana, no más de dos, pero pronto me dieron la oportunidad de trabajar en Jaén en un gimnasio que por aquel entonces era de los mismos dueños y mientras daba clases en Jaén me seguía formando en Andújar con la que considero mi instructora, María José, que me enseñó otras disciplinas para ir cubriendo huecos en alguno de los gimnasios cuando hiciera falta», señala Teresa, que a día de hoy imparte clases en gimnasios de Andújar y Jaén de boxeo con saco, body balance, body pump, GAP o ciclo indoor.

Además, explica que desde que empezó a formarse como monitora, también fue interesándose cada vez más por el mundo del deporte en general, la nutrición y suplementación...y no deja de asistir a cursos y charlas para estar siempre al día de cuantas novedades aparecen.

«Muchos alumnos llegan después de un mal día y mi objetivo es que al salir lo vean todo distinto»

Teresa Rodríguez asegura que el deporte le cambió la vida. «Hasta que empecé a formarme como monitora, yo iba al gimnasio de vez en cuando, corría alguna vez pero poco más y, al atravesar aquel bache en mi vida, el deporte me ayudó mucho a superarme, para mí fue como mi salvación en un mal momento, mi salida, y eso también se lo tengo que agradecer a María José Ojeda, que me animó a apostar por esa vía».

Eso, la superación que para ella supone el practicar deporte, es algo que, asegura, intenta también transmitir a sus alumnos en todas sus clases. «Cuando vas conociendo a la gente a la que entrenas a diario, te das cuenta de que muchos llegan al gimnasio después de haber tenido un mal día y mi objetivo es conseguir que los problemas los dejen en la puerta antes de entrar, que se motiven y que cuando salgan lo vean todo de forma diferente», señala la monitora, que recalca que hacer deporte es «una terapia física y también mental, no sólo favorece a tu cuerpo físicamente, sino también a tu cabeza», subraya.

Marcarse metas

Y es que, señala Teresa, dar clases en el gimnasio le aporta «una gran satisfacción personal», sobre todo cuando ve que realmente consigue motivar a sus alumnos, cuando éstos le dan las gracias porque tenían un mal día y salen de allí nuevos o porque veían imposible perder peso y poco a poco lo van consiguiendo. «Siempre les digo que hay que marcarse metas y que hay que poner empeño en superarlas», afirma.

Para Teresa Rodríguez, su trabajo no tiene ninguna parte negativa, «por ponerle alguna pega quizás te diría que lo único malo es tenerme que desplazar desde Bailén, donde vivo, hasta Jaén o Andújar, pero vaya, que eso es un inconveniente mínimo para todas las ventajas y beneficios que le encuentro», recalca.

Y mientras, eso sí, la monitora también sigue trabajando en la empresa familiar. «Me gusta la contabilidad y la verdad es que siempre había querido dedicarme a ello, aunque no niego que, si pudiera, mi único trabajo sería el del gimnasio, pero ahora mismo eso solo no me da para vivir», apunta.

«Mi meta es formarme como entrenadora personal, para ello estoy ahorrando»

Como meta, Teresa se plantea seguir formándose para llegar a ser entrenador personal. Para ello tendría que sacarse un curso para el que ahora mismo está ahorrando. «Lo podría hacer semi presencial y creo que, al tenerlo, podría tener mayores posibilidades de trabajo, pues es algo que te sirve para trabajar tanto en un gimnasio como a nivel privado», manifiesta la monitora.

La bailense, en cualquier caso, se declara «muy feliz» haciendo lo que hace ahora mismo. «Nunca me imaginaba que llegaría a conseguir lo que ya he logrado, aparte de que el deporte me ha ayudado a abrirme personalmente y hacerme más fuerte, marcarme unos objetivos e ir a por ellos, así como conocer mucha gente con la que compartes muchas aficiones», apostilla Teresa Rodríguez.