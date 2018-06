Encuentran un explosivo intacto de la Guerra Civil en las obras de un nuevo colegio de Jaén Los Tédax han tenido que intervenir en Higuera de Calatrava para controlar el proyectil de artillería, de la época de la Guerra Civil, con la carga MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 11 junio 2018, 17:46

Un grupo de Técnicos Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Guardia Civil se han trasladado hoy lunes a Higuera de Calatrava por el hallazgo en las obras de un nuevo colegio de un proyectil de artillería rompedor de 75 milímetros utilizado en la pasada Guerra Civil española.

Según fuentes del Instituto Armado, el artefacto, a pesar de los años transcurridos, «contenía todos sus elementos explosivos intactos» por lo que fue retirado por los Tedax, una vez establecidas las medidas de seguridad necesarias para este tipo de intervenciones.

La Guardia Civil recuerda la peligrosidad que representan este tipo de artefactos explosivos así como las actuaciones que se deben de llevar a cabo en caso de encontrar uno de ellos. Así, pide «no tocar, no manipular, señalizar, alejarse y avisar al 062».

Hace tan solo unas semanas, el 5 de mayo, una granada de mortero hizo saltar todas las alarmas en la carretera de circunvalación de Jaén, en la zona de la falda del castillo. Una bomba en una vía muy concurrida de la ciudad, rodeada de casas. Poco despúes el portavoz de la Policía Nacional, Diego Moya, confirmaba sin embargo que aunque el artefacto entrañaba peligro caso de que alguien lo manipulase, no llevaba su carga explosiva íntegra, por lo que el riesgo no fue tan grande como se estimó en un principio. La bomba tenía carga para propulsarse, «de subida», pero no para explotar y causar daños. El proyectil tampoco tenía espoleta real, sino simulada. Aún así, los artificieros la reventaron en una zona segura.