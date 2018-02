Otro caso en la A-4 eleva ya a 8 los linces atropellados este año

Jaén. Un lince ibérico fue encontrado muerto en el kilómetro 265 de la A-4, cerca de La Carolina, con lo que son ya cinco los felinos atropellados en lo que va de año en Andalucía y ocho en la Península. El lince fue encontrado por personal de mantenimiento de carreteras y está previsto que se le practique la necropsia.

Junto a los cuatro linces atropellados en la provincia de Jaén este año, otro ha muerto en Almonte (Huelva); dos más en la provincia de Ciudad Real y el octavo, en Badajoz. El delegado de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén, Juan Eugenio Ortega, calificó ayer «día negro para el medio ambiente de la provincia de Jaén», ya que junto a este lince atropellado han sido descubiertos también los cadáveres de dos buitres leonados cerca de Andújar. Ortega indicó que se investigan las causas de estas muertes, aunque ha adelantado que todo apunta a que han muerto en la Sierra de Andújar por un choque contra los cables del tendido eléctrico, por lo que no descarta que se puedan pedir responsabilidades.

Hasta 58 ejemplares murieron el año pasado en España, 41 en Andalucía, el año pasado: el 60 por ciento atropellados (31 y 18, respectivamente) e incluso algunos tiroteados. A pesar de ello, el autóctono felino no solo sobrevive sino que se expande, gracias a la labor del proyecto Life+Iberlince «Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal». Más de doscientos linces se han liberado desde 2006.

«En la A-4 no teníamos atropellos, no habíamos pensado que llegaran ahí, pero ahora mismo los hay a un lado y a otro de la autovía, entre Bailén y Andújar», ha explicado Miguel Ángel Simón, director del proyecto. «En ese tramo nada más este año ha habido seis atropellos. Eso no es soportable. No se puede admitir de ninguna manera. Estamos hablando con el Ministerio de Fomento para que hagan un paso (de fauna, su coste ronda el millón de euros) pero los trámites son muy complicados, para cualquier convenio. Hasta el consejo de ministros tuvo que aprobarlo. Hace falta más agilidad. Cuando empezamos en 2002 había 90 y ahora hay 54 7 según el censo que acabamos de hacer (más de la mitad en la provincia de Jaén, 400 en Andalucía). Y luego claro, la superficie de presencia, en 2002 era de 150 kilómetros cuadrados, ahora probablemente haya unos 2.100 o 2.200 kilómetros cuadrados. En Andújar donde había linces solo había una carretera, la que sube a la Virgen de la Cabeza. Hoy se han extendido y han llegado a otras.