Los ediles de Mancha Real se Mueve hablan de la «deriva» de la gestión del PP MANCHA REAL SE MUEVE Ven su cese «injustificado» y aseguran haber sido «generosos» estos tres años y haber «advertido muchas veces» de su disconformidad R. I. JAÉN Miércoles, 28 febrero 2018, 01:13

Mancha Real se Mueve (MSRM) considera que el cese de competencias de sus dos concejales que formaban parte del equipo de gobierno liderado por la alcaldesa, María del Mar Dávila (PP), supone una «cortina de humo» ante la «falta de comunicación» y la «deriva peligrosa» en gestión económica de su hasta ahora socio de gobierno.

Los ediles Ildefonso Ruiz y Silvia Cano comparecieron ayer para expresar su posición ante «la ruptura unilateral del pacto». Lo hicieron en una «tensa rueda de prensa», ya que se presentaron «concejales y personal de confianza de la alcaldesa en clara actitud provocadora», a lo que respondieron «con serenidad» y con «la conciencia tranquila» porque los «han echado por hacer bien su trabajo».

Según indicaron después en una nota, es un cese «injustificado» y aseguran haber sido «generosos» durante estos tres años y que han «advertido muchas veces» de su disconformidad, principalmente con la ejecución del gasto y la gestión económica. Sin embargo, Dávila «nunca se ha tomado en serio» y ha generado «desencuentros».

En este sentido, Ruiz declaró que «en el último pleno se plantearon dos cuestiones que no se habían consensuado previamente, como casi siempre», y MRSM dejarlo «sobre la mesa en busca de un consenso». Ante la negativa de la Alcaldía y «pudiendo haber votado en contra», se abstuvieron siendo «leales» y «para no obstaculizar» a sus socios del PP.

Cubrir la deuda

Precisó que «la principal diferencia» radica en la gestión económica emprendida en el último año, que ha considerado no responsable. «En los 50 días escasos que llevamos de año ya se han destinado más de 300.000 euros de este presupuesto a cubrir la deuda del ejercicio anterior».

Así las cosas, subrayó que «la única realidad es que MRSM se ha plantado y había decidido que si el camino elegido por el Partido Popular es dilapidar el dinero público sin control, no iba a participar de esa fiesta». «Y cuando Dávila ha visto el más mínimo indicio de que no seamos sus cómplices, nos ha fulminado. ¿Por qué nos ha fulminado? Pues porque puede. Porque MRSM no es un partido con respaldo nacional y sabe que no va a haber quien desde arriba le apriete las clavijas, como se suele decir vulgarmente», comentó.

Ruiz, que lamentó que «la política sea así de ingrata», puso de relieve que se van «a la oposición con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila» y seguirán «trabajando por Mancha Real», punto en el que ha agradecido las muestras de apoyo recibidas desde el pasado viernes.

Al respecto, los ediles de Mancha Real se Mueve condenaron «las formas en que se ha producido el cese. «Yo estuve en mi despacho hasta las 14,00 horas», afirmó Silvia Cano, para la que «si se va de frente y con la verdad» se llama al despacho, das los motivos del cese y se firma, «esté o no de acuerdo con él».

Sin embargo, según lamentó, desde la Alcaldía se esperó a que se fueran a casa para enviar una notificación, cambiar las cerraduras de su despacho y cortar las líneas de teléfono, de modo que dio lugar a que conocieran la situación «por redes sociales».