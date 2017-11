La distancia entre los municipios más ricos y los más humildes, cada vez mayor La diferencia de ingresos es muy alta en muchos casos. / IDEAL La renta media de los habitantes del municipio más rico de la provincia, La Guardia de Jaén, supera ya en más del doble a la del más humilde, Huesa MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 21 noviembre 2017, 00:47

Dime dónde vives y te diré cuánto ganas. O al menos, cuánto declaran tus vecinos. Y es que en el caso de la provincia de Jaén las diferencias llegan a ser muy abultadas: los habitantes del pueblo más rico ganan más del doble que los del más humilde, según datos extraídos de las declaraciones del IRPF del año 2015, difundidos recientemente por la Agencia Tributaria. Además, la diferencia aumenta con respecto a los años anteriores. Es decir, los que ganaban más ganan aún más y los que ganaban menos han incrementado menos sus ingresos. Como ocurre en el resto del país la brecha entre los más boyantes y los más humildes se amplía, tanto dentro de la provincia como en España.

En sólo un año creció más de setecientos euros. La diferencia entre el pueblo más rico y el más pobre en 2015 era de 14.017 euros; en 2014, era menor, de 13.365; cuando un año antes era de sólo 24 euros menos. No obstante, con los sucesivos pueblos la distancia aunque es mayor en muchos homólogos es sensiblemente menor y la tendencia no es tan acusada, con algunos casos en los que la distancia se acorta.

Con 'truco'

En cualquier caso, La Guardia de Jaén se corona un año más como el pueblo con los habitantes con mayores ingresos en nuestra provincia, que crecen además en más de 1.500 euros de media en sólo un año y ocho mil con respecto a 2008, en el inicio de la crisis (18.306 euros). El primer puesto tiene 'truco'. La localidad sustenta estas cifras en gran parte en la cercanía con la capital.

Según su alcalde, Juan Morillo, esta prosperidad «se debe en gran parte al desarrollo urbanístico alcanzado y por el hecho de que muchos de los nuevos vecinos son empresarios y profesionales liberales con un poder adquisitivo medio alto». Y agrega que otra de las claves para entender este fenómeno es la cercanía con la capital, «que permite que muchos habitantes de Jaén fijen su residencia aquí, conscientes de que tendrán unas casas de primera calidad, en un ambiente más tranquilo y con el atractivo que supone que en poco más de seis minutos estás en la Universidad, en el centro comercial La Loma o en el hospital Neurotraumatológico». Las urbanizaciones que han surgido en el pueblo son buena prueba de ello.

El municipio del área metropolitana jienense ha multiplicado su población por 2,5 en los últimos 20 años, hasta llega a los 4.895 habitantes actuales. Una excepción en toda regla en una provincia que pierde una media de cien habitantes a la semana.

En el ranking le siguen las localidades con más población de Jaén, es decir la capital, Linares, Úbeda, Martos, La Carolina, Baeza, Torredonjimeno o Mengíbar.

En el otro extremo se encuentra el municipio de Huesa, con 12.199 euros de renta bruta media (11.266 neta), el farolillo rojo de la provincia, recuperando el puesto que el año anterior tuvo Cambil. Muchos de sus habitantes se ven obligados a emigrar cada año para trabajar en la hostelería o la agricultura, confiando en la campaña de aceituna que ahora empieza para ver crecer sus ingresos.

El fraude

Su situación no es muy diferente de la de otros pueblos. Por ejemplo los que cierran la lista de la agencia tributaria en la provincia, Chiclana de Segura, Chillúevar, Montizón, Cambil, Arquillos, Iznatoraf o Bélmez de la Moraleda.

La situación de la provincia en contexto andaluza y del país es dura. Incluso los más ricos están muy lejos de los que más ingresos declaran en el conjunto del país o de Andalucía. La Guardia sería el 312 de España y el 18 de Andalucía; la capital el 529 y el 26, respectivamente.

La renta bruta media se elevó un 3% en España en 2015, con 787 euros más, hasta los 25.582 euros. Únicamente La Guardia de Jaén se sitúa por encima, las otros noventa y seis localidades de la provincia jienense se hallan por debajo. La media andaluza se sitúa en 21.392, por lo que únicamente tres localidades la superan: la propia Guardia, la capital y Linares.

Los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Las Rozas, y los barceloneses Sant Fruitós de Bages y Matadepera, son los que mayor renta bruta declaran de toda España, Pozuelo de Alarcón repite en primera posición al haber subido su renta bruta media a 69.136 euros al año. Es conocido por albergar a futbolistas de la máxima categoría como Fernando Torres, Benzema, Bale o Cristiano Ronaldo.

El más humilde del país es Zahínos, en Badajoz. Sus vecinos aseguran que ganan una media de solo 10.577 euros al año.

Los expertos advierten de que las declaraciones del IRPF de la Agencia Tributaria no son fiables para medir exactamente el grado de riqueza porque contienen trazas de fraude. Al igual que existe fraude en los pequeños municipios al no declarar los trabajos informales para compaginarlos con el subsidio agrario, también se dan trampas fiscales entre algunos empresarios, que no declaran todo lo que ingresan o lo esconden en sociedades interpuestas.