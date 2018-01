Detenido en Arbuniel un sospechoso de reclutar yihadistas que animó a «matar a todos los infieles» Un centro no penitenciario de internamiento como al que se ha enviado al detenido en Arbuniel. Se ha decretado su internamiento en un centro mientras se resuelve una orden de expulsión contra él dictada en 2017 JUAN ESTEBAN POVEDA Domingo, 28 enero 2018, 00:21

Ahmed A.H, ciudadano marroquí de 33 años de edad y sospechoso de reclutar yihadistas, ha sido internado en un centro para inmigrantes sin papeles por orden del juez Miguel Sánchez-Gasca, titular de Instrucción 3 de Jaén. La Policía le atribuye la frase «hay que matar a todos los infieles», que supuestamente pronunció en una mezquita de Gerona tiempo atrás. Fue detectado esta semana en un tajo de aceituneros de Arbuniel, pedanía de Cambil de 850 habitantes, en Sierra Mágina. Lo detuvieron por infracción a la Ley de Extranjería, ya que tenía una orden de expulsión. El juez no ha encontrado indicios penales para imputarle delito alguno, pero sí estima que hay riesgo de que escape para evitar que lo echen de España. Así que ha ordenado su internamiento en un centro.

La Policía venía siguiendo en los últimos años la pista de Ahmed por España y por media Europa: desde Gerona, la zona donde más se ha movido y donde está afincado, pasando por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania ... y Arbuniel. Hasta llegar a la conclusión de que constituye una amenaza contra la seguridad. Se sospecha que radicaliza a jóvenes musulmanes para convencerlos de que vayan a zonas de conflicto en Oriente Próximo para entregarse a la Guerra Santa.

Su aspecto, señalan quienes lo han visto en su paso por Jaén, responde al perfil de musulmán de barba larga, pelo rapado, y una pequeña señal en la frente, justo donde la cabeza toca con el suelo durante las oraciones. El hecho de que tenga esa marca denota la devoción y el ímpetu que pone en los rezos, según las fuentes consultadas.

Desde mediados de noviembre, tanto en Arbuniel como en buena parte de los pueblos de la provincia de Jaén es habitual la presencia de forasteros -magrebíes o subsaharianos muy frecuentemente- que llegan buscando trabajo en un cuadrilla de aceituneros.

Periplo por Europa

En las pesquisas que ha hecho la Policía en torno a este hombre, natural de la población marroquí de Sidi Othamane, consta que en la mezquita de Al Hilal de Sal, en la provincia de Gerona, lo echaron por sus discursos radicales. Se ha movido demás por Europa, ya que su pista lleva a países como Francia, Bélgica y Luxemburgo. Se le ha relacionado con individuos y ambientes del islam radical. Hay constancia de que asistió en marzo de 2017 a un congreso en Dusseldorf (Alemania) en el que predicó un importante clérigo salafista (rama del Islam que propugna la vuelta a los orígenes y a la pureza, con un brazo partidario de la guerra santa incluso a nivel individual).

Ahmed no ha negado en el tiempo que ha estado detenido en Jaén su participación en este congreso salafista en Alemania, donde estuvo junto a otros «correctos musulmanes», explican fuentes cercanas al caso.

Para la Justicia, alguna de las conclusiones del informe policial no están probadas al cien por cien, pero sí que hay indicios suficientes como para vincular a Ahmed con el islamismo radical. Además pesa contra él una orden de expulsión dictada por vía administrativa el 25 de enero de 2017.

El sospechoso de yihadismo dio a las autoridades un domicilio en la provincia de Gerona donde puede esperar a que el expediente de expulsión llegue a término, y que lo echen de España. Sin embargo, no hay constancia de que tenga allí arraigo real y que no vaya a fugarse, por lo que se aprecia un elevado riesgo de que desaparezca. La medida que el juez encuentra adecuada y proporcionada a esta situación es la de internamiento en un centro para que se resuelva si lo devuelven a Marruecos o no, en el plazo máximo de sesenta días.

Desde el juzgado se han dado instrucciones para que cualquier decisión que se tome sobre el expediente de expulsión le sea comunicada, ya que Ahmed sigue a su disposición durante el tiempo en el que esté en el centro de internamiento.