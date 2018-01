'Desaparece' el PP de Porcuna Miguel Moreno votando en el congreso provincial del PP y, al fondo, sus partidarios. / José M. Liébana Dimiten militantes y directiva y hasta su sede es ya de los no adscritos de Miguel Moreno | Los cuatrocientos militantes populares de la localidad respaldan en la asamblea al alcalde, que todavía no se ha dado de baja del PP oficialmente, pero lo hará esta semana MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 30 enero 2018, 02:14

Convulsión en el Partido Popular de Porcuna y, por extensión, en el provincial. La asamblea local extraordinaria del PP celebrada en la noche del domingo ha dibujado un panorama muy favorable al alcalde y disidente del partido, Miguel Moreno, tras la dimisión de la junta directiva y de buena parte de sus militantes. Ni siquiera cuenta ya con sede el PP en la localidad, al pasar a manos de los no adscritos de 'Jaén Adelante', encabezados por Moreno. Así lo aprobaron también en la asamblea los militantes. La estructura del PP en Porcuna se asemeja a un erial.

Los casi cuatrocientos miembros del partido en la localidad tomaron la decisión de entregar el local de la Calle César Cruz, número 2, a Miguel Moreno y los suyos. El respaldo de las bases ha sido mayoritario, con casos de afiliados «de toda la vida» al PP. «En la asamblea dije que no se saliera el que no quisiera. Yo no ejerzo presión sobre ningún afiliado», explicaba ayer a este periódico Miguel Moreno. «En un gesto solidario el darse de baja. Es un acto individual, yo sufro cada vez que alguien me pregunta cómo darse de baja. Pero las cosas son como son. De hecho, yo todavía no me he dado de baja, se me han adelantado. Aunque lo haré esta semana», apostilla. «Que la sede la utilicen los no adscritos Sede se aprobó por unanimidad, en un gesto solidario hacia mí. Toda la militancia de Porcuna me ha mostrado su cariño y no lo olvidaré», indica Moreno.

En la sede regional del PP andaluz ya ha comenzado a preocupar la crisis del partido en Jaén al aumentar el número de abandonos de los críticos a esta formación política como protesta por no atender sus demandas para que se repusiera al alcalde de Porcuna como líder provincial al haber ganado las primarias entre la militancia.

Moreno y los ocho concejales del equipo de gobierno de la localidad decidieron el jueves abandonar el PP y pasarse al grupo no adscrito al no llegar a un acuerdo con la dirección provincial, con la que mantienen fuertes discrepancias desde el último congreso provincial.

El regidor impugnó los resultados del congreso porque denunció irregularidades en los resultados e incluso llevó el asunto a los tribunales, emprendiendo acciones legales contra la dirección provincial para que se restituyera su derecho al honor. En él fue elegido presidente provincial el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, aunque entre acusaciones de «irregularidades» por parte de la candidatura que encabezó el regidor de Porcuna, Miguel Moreno, que lidera la corriente crítica 'Jaén adelante'. Marian Adán, portavoz del PP en Quesada y candidata a la secretaría general en la candidatura que encabezó Moreno, se ha situado al frente de los disidentes.