Casi cuatro de cada diez autobuses escolares no tienen aún cinturones E. P. Este tipo de transportes pasarán controles especiales dentro de las ciudades desde este lunes y hasta el sábado R. I. JAÉN Domingo, 26 noviembre 2017, 00:30

La Dirección General de Tráfico va a poner en marcha el lunes una campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar, que se prolongará hasta el sábado 1 de diciembre, con el objetivo de mantener la seguridad en este tipo de transporte. Los datos de anteriores campañas muestran que la mayor parte de las irregularidades detectadas son de ámbito administrativo y no por problemas mecánicos o de seguridad.

En concreto, las infracciones más habituales fueron las de carecer de autorización especial para el transporte escolar y de seguro de responsabilidad ilimitada. Las restantes denuncias, en menor número, se refirieron a accionamiento de puertas, falta de señal indicativa de transporte escolar, carecer de acompañante, dispositivo luminoso de señal de emergencia, etc.

Los agentes intensificarán las inspecciones sobre los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, los agentes verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del autocar son los que exige la normativa, así como, los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

Colaborará la Policía Local, especialmente importante en una campaña en la que la mayoría de los desplazamientos de los autobuses escolares se hace en zona urbana.

La Unión Europea emitió una Directiva Comunitaria, que España ha transpuesto a su ordenamiento jurídico, que establece que desde octubre de 2007 se denegará la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados los sistemas de retención. Actualmente, más del 60% de toda la flota de vehículos dedicados al transporte escolar tienen este tipo de retención, por lo que casi cuatro de cada diez aún no los tienen. Se exige desde el año 2007 a los nuevos autocares. El interés de la DGT porque los menores vayan correctamente sentados y abrochados con el cinturón de seguridad o el dispositivo de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad es tal que uno de los indicadores de seguimiento de las líneas básicas de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, aprobada en febrero de 2011 por el Consejo de Ministros, es que no haya ningún menor fallecido sin sistema de retención infantil.

Un menor sin ningún tipo de retención multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales. Nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales, podrían haberse evitado si se hubiera utilizado este tipo de dispositivo.

De acuerdo con las cifras que maneja la DGT, el transporte escolar es un medio seguro con unas tasas de accidentalidad mínimas.