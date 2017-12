Los críticos del PP de Jaén señalan que "no tienen fecha de caducidad" y piden a Requena que "no acabe con el futuro del partido" Tachan a Requena de "falso presidente" por lo que consideran "opiniones impropias de su cargo" que "avergüenzan a gran parte del partido" EUROPA PRESS JAÉN Jueves, 21 diciembre 2017, 14:09

La corriente crítica del PP liderada por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, bajo el nombre de 'Jaén Adelante', han señalado que "no tienen fecha de caducidad" y han pedido al actual presidente provincial de la formación, Juan Diego Requena, que "valore su posición, entienda cuales son sus limitaciones y no acabe con el futuro del Partido Popular de Jaén".

Es la respuesta a Requena, al que tachan de "falso presidente" por lo que consideran "opiniones impropias de su cargo" que "avergüenzan a gran parte del partido", en alusión a las declaraciones realizadas por el actual presidente provincial sobre la situación de división interna del PP de Jaén.

A través de un comunicado, señalan que los movimientos a los que Requena cataloga como "individualistas no estarían vigentes, ni hubieran nacido, de no ser por el hartazgo que producía la dirección anterior, y por el apoyo mayoritario de la militancia a un proyecto renovador como el nuestro". Así añade que 'Jaén Adelante' "se nutre de cargos públicos y militantes que no reconocen su autoridad y cuestionan su capacidad política".

"'Jaén Adelante' --continúan-- no tiene fecha de caducidad", nació como respuesta a las autoritarias prácticas de la antigua dirección, y cuenta con el convencimiento y el compromiso de muchas de las estructuras locales, que conociendo como se están sucediendo éstos meses, creen que no ha existido renovación alguna, ni participación, ni integración, no tenemos un partido unido, ni capaz de afrontar retos electorales".

Añaden que "la poca visión política" de Requena, y "su dependencia" del expresidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, demuestran que "no contamos con un presidente capaz de dialogar, ni de afrontar un problema tan grave como éste".

Para la corriente crítica, el que Requena "se parapete" en que para sentarse a hablar es necesario que se retiren las acciones judiciales, o se retiren las firmas que piden unos expedientes disciplinarios a sus superiores, es "una excusa poco creíble que viene a querer tapar sus graves carencias políticas".

Consideran que "la falta un equipo bien liderado, ha propiciado que entre otras muestras, no se configure la lista de candidatos a las alcaldías, ya que no existe una voz o voces al unísono, sino discrepancias internas y predominio de la voluntad del señor Fernández de Moya, que pretende imponer sus preferenciasen todo momento".

El hecho de que al celebrar una junta directiva provincial, sólo acuda el 20 por ciento del Partido, "entre ellos aquellos que dependen económicamente de la organización, es una muestra de soledad e incompetencia".

Señalan que no contar con un sistema de "un militante, un voto" convierte al Partido Popular en "anacrónico y necesitado de la democracia y limpieza que el señor Requena nombra, y que no ha conocido el Partido Popular a nivel provincial nunca".

Los alcaldes que componen Jaén Adelante aseguran que "no necesitan que se les recuerde públicamente que deben hacer un esfuerzo por mantener las alcaldías y trabajar por el partido". Este llamamiento, según los críticos, sí lo necesita y con "urgencia", el numero dos del PP y alcalde de Los Villares (Jaén), Francisco Palacios, cuya deuda municipal es "escandalosa, y cuyas cuentas debieran ser intervenidas".