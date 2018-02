Los críticos que abandonaron el PP deciden solicitar su incorporación a Ciudadanos Los participantes en la reunión de la plataforma Jaén Adelante, en la reunión anterior, celebrada a primeros de mes en Cárcheles. / IDEAL No obtuvo mayoría la opción de crear un nuevo partido, aunque si los militantes y cargos de algún municipio lo quieren, podrán hacerlo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 16 febrero 2018, 01:58

No hubo sorpresa pero sí debate. Los críticos del PP jienense se suben finalmente a la 'marea naranja'. La plataforma Jaén Adelante, creada a primeros de mes de forma provisional en Cárcheles, decidió anoche en Beas de Segura solicitar su incorporación a Ciudadanos, aunque de momento no lo harán aquellos que ocupen cargos públicos, «por respeto a los votantes» que en las anteriores elecciones municipales les dieron su apoyo, según informó el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno.

A la asamblea de ayer acudieron representantes de esta plataforma en 24 municipios y el voto se ponderó de uno por cada localidad. La decisión de integrarse en Cs obtuvo 17 votos, mientras que la opción de crear un nuevo partido recibió 7 votos. Las otras posibilidades, Vox y Contigo Somos Democracia, no recibieron ninguno.

«La mayoría hemos decidido irnos a Ciudadanos. A partir de mañana (por hoy), la orientación política de la mayoría de Jaén Adelante es irse a Ciudadanos», añadió Moreno, quien apostilló que si los afiliados de algún municipio decide crear un partido independiente, «que lo haga», pues será respetado.

Agotarán el mandato

Los cargos públicos actuales no se afiliarán hasta que acabe el mandato municipal (junio de 2019) o hasta que sean designados candidatos en Cs, si finalmente lo son. «Por respeto a nuestros votantes. No somos tránsfugas. No nos hemos ido del PP por un calentón, sino por unas circunstancias determinadas», explicó.

En la reunión de ayer intervinieron el presidente de la comisión gestora de la plataforma, Juan Sebastián Morales, y los dos coordinadores, Víctor Pérez y Enrique Moreno; así como el presidente del consejo de alcaldes y diputados, Enrique Puñal, y el propio Moreno, quien planteó los pros y contras de cada opción.

La plataforma Jaén Adelante fue constituida a primeros de mes por los miembros del sector crítico que durante el último mes y medio decidieron abandonar el PP. Una decisión que para la mayoría no ha sido fácil y en especial después de varias décadas de militancia, pero que lo hicieron al no conseguir un acuerdo «justo y digno» con la dirección provincial, tanto para su integración en los órganos colegiados de dirección como para la celebración de un congreso con votación directa (un militante, un voto) cuando acabaran las elecciones municipales y autonómicas.

La corriente crítica en el PP jienense consiguió en la primera vuelta de cara al congreso provincial del año pasado el 56% de los votos directos, pero perdió por estrecho margen la votación de los compromisarios, lo que se tradujo en una ruptura que ha durado nueve meses y que se ha saldado con la marcha de más de 40 concejales, cinco alcaldes (Porcuna, Aldeaquemada, Albanchez de Mágina, Castellar y Cárcheles) y dos diputados provinciales. Los críticos que no lo hicieron llegaron esta semana a un acuerdo con las direcciones provincial y regional.