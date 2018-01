Los conejos se comen los olivos Tronco completamente roído después de romper la malla. / IDEAL Una plaga de conejos asola los campos en las vegas del Guadalimar y el Guadalquivir, en municipios como Jabalquinto R. I. JAÉN Miércoles, 31 enero 2018, 01:39

Paco y Manuel, de 49 años y toda una vida trabajando en el campo, se plantan atónitos delante de una oliva en Ventosilla, en término de Jabalquinto en la vega del Guadalimar. El troncón del árbol tiene cien años y casi metro y medio de alto. De la cruz salen dos ramas jóvenes y vigorosas, pero condenadas a muerte: los conejos han trepado hasta allí y han roído por completo la corteza. Esas dos ramas, que sostienen la parte productiva del árbol, se secarán en los próximas semanas. Y no es un caso aislado. En la misma finca hay decenas de olivos afectados en mayor o menor medida por los conejos, que son plaga. Incluso se han atrevido con los troncones de olivas de más de diez años.

En el mismo término municipal pero en otra ladera orientada hacia el río Guadalén los roedores han atacado decenas y decenas de olivas plantadas hace tres años. Tenían en torno al tronco una malla de protección, pero la han mordido también hasta arrancarla, o han roído lo que está por encima de la protección. La mayor parte de esos olivos, que se han estado regando manualmente todo el verano y el otoño con un coste en jornales altísimo, también están condenados. Sin corteza el árbol pierde la circulación de retorno y se seca irremediablemente.

Ataques así se están viendo por todo Jabalquinto, y por otros municipios de la vega del Guadalquivir. Desde el verano hay constancia de destrozos por roedores en localidades como Mengíbar, Torreblascopedro, Andújar o Villanueva de la Reina, entre otros. En algunos puntos el problema lejos de remitir ha ido a más.

No hay hierba aún

Con una primavera y un verano muy seco, el campo se quedó sin hierba. Las lluvias han llegado con el invierno, pero con el frío aún no ha crecido la hierba. Así que los conejos está atacando las olivas como último recurso. «Esto no lo habíamos visto nunca. No de forma masiva como ahora», aseguran los profesionales del campo.

En verano la Cooperativa Nuestro Padre Jesús de Jabalquinto ya alertó de que una plaga de conejos estaba causando estragos en los sistemas de regadíos y en olivas jóvenes, con muchas decenas de agricultores de todo el municipio afectados. El valor de los daños, sumado a los gastos y medidas que están teniendo que adoptar los olivareros, es «millonario».

Del principal punto de venta de fitosanitarios de la localidad están saliendo cubos y cubos de repelente para roedores que se aplica a los troncos y ramas. Por todo el término municipal se ven olivas jóvenes 'blanqueadas'. Y las mallas protectoras que se ponen se vigilan y se renuevan constantemente. Un plantón sin malla dura pocos días con corteza. Si no encuentran árboles jóvenes, están comenzando a trepar a los viejos para devorar los brotes nuevos y tiernos, y para roer las ramas que aún no tienen la corteza dura.

La llave de la solución a la plaga de conejos está en los cotos de caza, entre cuyas funciones, además del uso recreativo, está el control de las plagas. Disponen de instrumentos como ampliación de los periodos hábiles de caza o el uso de medios extraordinarios como los hurones. Ha habido ya reuniones entre cazadores, regantes y cooperativistas para poner en marcha estas medidas, que exigen un plan cinegético especial y la aprobación de Medio Ambiente. Pero las soluciones que se requieren con urgencia aún no han llegado, con gran malestar de los agricultores.

Más a largo plazo, se plantea la recuperación de depredadores naturales como el zorro, que han desaparecido en muchos puntos.