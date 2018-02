"Ciudadanos coge lo que sale del resto de partidos" El PP andaluz muestra su "respeto" a la decisión de los críticos de Jaén de marcharse a la formación naranja LORENA CÁDIZ JAÉN Viernes, 16 febrero 2018, 13:30

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha mostrado "respeto" a la decisión de los excargos de su partido en la provincia de Jaén de solicitar su incorporación a Ciudadanos (Cs) y ha indicado que la formación naranja "va cogiendo todo lo que va saliendo de todos los partidos, del PP, del PSOE, de IU y hasta me consta que están tocando a gente descontenta de Podemos".

Así se ha pronunciado López, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en relación a la información publicada este viernes por el diario 'Ideal', en la que se apunta que la plataforma 'Jaén Adelante' decidió anoche solicitar su incorporación a Ciudadanos "aunque de momento no lo harán aquellos que ocupen cargos públicos".

La número dos del PP andaluz ha dicho que no va a "catalogar" la decisión de los que fueron sus compañeros, aunque "no deja de sorprender que personas que ayer defendían unos ideales hoy estén con quienes están a favor de que se derogue la prisión permanente revisable, con los que han dicho no a la autovía del Olivar en Jaén y con quienes no quieren eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones".