Buscan dueño para el perro de un anciano de Jaén que tiene que ingresar en una residencia Es «una situación muy dura y triste», porque «no se hace a la idea de tener que separarse de su perro, pero no le queda otro remedio» LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 28 mayo 2018, 14:33

La página SOS Abuelos, destinada a la difusión de animales ancianos, ha publicado en sus redes sociales el caso de Jackie, un perro cuyo dueño tiene una historia estremecedora, según indican. «Se trata de un señor cuya mujer murió hace un tiempo, y desde entonces está él sólo con su perro. No tiene hijos ni familia que pueda hacerse cargo del perro. El problema es que lo han avisado de que se tiene que ir a una residencia, y al pobre hombre no le ha quedado otro remedio que ponerse en contacto con nosotros, pidiéndonos ayuda desesperada para su perro, ya que a la residencia no se lo puede llevar y no sabe cuándo le avisarán para ingresar», han indicado.

Según indican, es «una situación muy dura y triste», porque «no se hace a la idea de tener que separarse de su perro, pero no le queda otro remedio, y no paraba de llorar y abrazarlo«. »El problema es que nosotros no podemos ayudarle tampoco, a no ser que encontremos una casa de acogida para Jackie, porque es un perro que ha estado toda su vida con ese hombre, tranquilo en su casa. Y si lo llevamos a guardería, se moriría de pena. En cuanto a su carácter, es un perro muy muy cariñoso, bueno y tranquilo«, han añadido.

Cualquier interesado en adoptar o acoger a Jackie puede ponerse en contacto a través del correo: callejeroslatidos@gmail.com.