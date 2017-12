Baeza le sonríe al Gordo La alegría se desbordó a las puertas de la administración en Baeza. / ENRIQUE Cuatro millones de euros repartidos en diez décimos se venden en una céntrica administración, en un sorteo que no fue muy generoso con Jaén JÉSSICA SOTO BAEZA Sábado, 23 diciembre 2017, 01:47

Diez décimos del Gordo. La administración de lotería nº1 de Baeza, que regentan Antonio Jiménez y su mujer, fue ayer un hervidero para celebrar que allí se había vendido el número 71.198, agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad. No fue la Fortuna especialmente generosa con la provincia, pero tampoco pasó de largo por completo, pues además de un pellizco del Gordo también cayeron décimos sueltos de premios menores.

Muy orgulloso con la camiseta que indicaba que había despachado el primer premio, Antonio no paraba de recibir las felicitaciones de los vecinos y de brindar con sidra. «Estoy muy contento y emocionado. La ilusión más grande que tiene un administrador de lotería es dar el Gordo en el sorteo de Navidad y este año nos ha tocado a nosotros», explicó.

Tanto él como su mujer reconocieron el nerviosismo y el «subidón» cuando se enteraron de que su administración era la que había vendido el número de la lotería más importante del año. Y es que no todos los días cae un premio así en Baeza. En concreto, cada décimo agraciado lleva consigo un premio de 400.000 euros, lo que hace que en la ciudad Patrimonio de la Humanidad hayan comenzado la Navidad con 4 millones de euros, nada más y nada menos. Los diez décimos que Antonio y su mujer vendieron fueron a través de la ventanilla, es decir, de la forma tradicional, y les resultó imposible ayer recordar quiénes han podido ser los vecinos premiados en este sorteo. Al ser una ciudad muy turística, no descartan que algunos se los hayan llevado vecinos de otros lugares, pero también se aventuran a pronosticar que otros se han podido quedar en Baeza.

En 2012 ya cayó un décimo del Gordo en Baeza, vendido en la Puerta de Toledo.

Ayer, todo eran rumores y durante la mañana no apareció ninguno de los agraciados por la administración que se ubica en la calle Obispo Narváez. Sí que se unieron a esta celebración amigos de los propietarios de esta administración de lotería. «Como ellos tienen lotería, estamos pendientes de si ha tocado en la suya o no. Todos los años las amigas solemos comprar la lotería aquí, compartimos un décimo entre todas, justamente comprábamos un décimo que terminase en 8 porque somos 8 amigas, pero este año no lo hemos compramos aquí. No nos ha tocado pero estamos muy contentas por ellos», dijo Ana, amiga de los administradores de lotería.

Tanto ella como su amiga María Dolores Chicharro esperan que el dinero lo reciban vecinos que lo necesiten. «Hacía falta que tocase aquí porque hay mucha gente en el paro, y los que pueden trabajar muchos han tenido que ir a la aceituna y trabajando allí con mucho frío. Si toca la lotería aquí en un pueblo de campo, encantados de la vida», recalcó María Dolores.

En esta misma línea, Antonio Jiménez sostuvo que Baeza aún no ha salido de la crisis económica y este año la falta de agua también la están acusando los vecinos que se dedican a la agricultura, por lo que la sequía se llevará un poco mejor con esta lluvia de dinero.

También se acercó a la administración Rosel Ceacero que tiene relación con la administración porque tanto ella como los dueños de la administración son hermanos de la cofradía de la Virgen del Rocío de Baeza. «La lotería de la hermandad todos los años nos la facilitan ellos pero este año ha habido suerte, pero nos alegramos de que hayan sido ellos los que han dado el premio», comentó Rosel.

Claxon

Este acontecimiento también despertó el interés de muchos vecinos que detenían su paso justo a la altura de la administración y otros, más animados a aún, tocaban el claxon de sus coches en la calle.

Tampoco ocultó su satisfacción la alcaldesa de Baeza, Lola Marín. Marín, en declaraciones a Europa Press, destacó que la administración de lotería que ha repartido diez décimos se encuentra situada en una de las zonas más céntricas de la ciudad por lo que «no sería de extrañar» que hubieran sido turistas los que hubieran adquirido los décimos, todos ellos vendidos en ventanilla.

Sea fuera o dentro donde se queden esos cuatro millones de euros, destacó que lo cierto es que la ciudad saltó ayer a primera línea informativa por una noticia «alegre y positiva» por lo que se convierte en «un magnífico escaparate» para este pequeño municipio considerado joya del renacimiento.

Esta administración con anterioridad ya ha repartido otros premios, pero nunca le había llegado la suerte en el sorteo del 22 de diciembre, por lo que ayer no podían ocultar su enorme alegría y confían en que se animen las ventas. «El Sorteo de la Navidad es el que más publicidad te da, es el sorteo por excelencia por año y todos soñamos con dar el Gordo algún año», reconoció Jiménez. La venta de lotería para este sorteo en esta administración ha aumentado en los dos últimos años.

Los jienenses gastaron para este sorteo 61 euros por persona, según los datos que maneja la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), siendo la provincia que más gasta en Andalucía.

En los últimos años cada vez se solicitan más por máquina, pero lo de comprar online sigue sin convencer a los jienenses, que prefieren comprar en persona los décimos del Gordo de Navidad. Jaén es la última provincia andaluza a la hora de comprar lotería través de Internet.

El Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad ha esquivado tradicionalmente a la capital jienense. Es prácticamente la única capital donde nunca ha caído el primer premio del sorteo más importante del año. Su lluvia de millones sí ha regado a cinco localidades de la provincia, agraciadas con el primer premio: Baeza, Quesada, Huelma y Bailén y Linares, éste última en dos ocasiones (1918 y 1961). Además, en los últimos años numerosos décimos de los primeros premios han sido importados desde administraciones como la Bruja de Oro u otros emporios loteros.