Atraco con una recortada en Torredelcampo para llevarse un móvil y una cartera vacía Lo que los ladrones no sabían es que en las salas de juego y apuestas no hay efectivo en los mostradores JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Martes, 20 febrero 2018, 12:15

La Guardia Civil busca desde la pasada madrugada a dos hombres que entraron encapuchados y armados con una escopeta de cañones recortados a un salón de juego de la Torredelcampo para dar un atraco. Los agentes no creen que los atracadores estén celebrando por todo lo alto el golpe y derrochando el botín, pues tras encañonar a los empleados del salón y amenazarlos con pegarles un tiro solo consiguieron llevarse un teléfono móvil y una cartera con documentación pero sin un euro.

Los dos atracadores llegaron a las 0,55 de hoy en el salón de apuestas de la Avenida de la Constitución de Torredelcampo. Iban en moto. Llevaban las caras cubiertas. Entraron, dieron el aviso de que eso era un atraco, exhibieron la recortada y exigieron el dinero. Hasta ahí, todo según el guión clásico de un atraco.

Lo que los ladrones no sabían es que en las salas de juego y apuestas no hay efectivo en los mostradores. Todo lo que entra va a una máquina de apertura retardada. Los empleados no pueden abrirla para sacar los billetes. Así que los trabajadores del lugar explicaron a los atracadores que no podían darles nada.

Para no irse de vacío, exhibieron encotonces a los empleados que les diesen todo lo llevasen de valor. A uno le quitaron una cartera con sus documentos personales. Dinero no llevaba. A otro le arrebataron el móvil.

Con semejante botín salieron del salón, se montaron en su moto y salieron huyendo. A estas horas los buscan las fuerzas de seguridad.