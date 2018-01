Arrestan en Noalejo a un joven con 200 gramos de coca envasada al vacío La detención se produjo tras un control de carretera. / IDEAL Lo sorprendieron con droga en un control en la carretera y admitió que tenía más en su casa, conservada de forma muy poco habitual J. E. P. Jaén Domingo, 28 enero 2018, 00:20

La Guardia Civil ha detenido en Noalejo a un joven al que se le encontró un paquete de 200 gramos de cocaína. El paquete llamó mucho la atención, no solo por la cantidad. Un quinto de kilo es algo respetable, aun queda lejos de los alijos más importantes incautados en los últimos tiempos. Lo que pocos agentes habían visto antes es que la droga estaba muy bien envuelta y envasada al vacío.

A falta de que lo confirmen los análisis en los laboratorios especializados, se trata de cocaína en roca, de gran pureza. En los análisis 'in situ' practicados por los agentes apenas si se ha detectado la presencia de sustancias de corte. Es lo que puede explicar el esmero con el que se conservaba el polvo blanco.

El joven detenido viajaba en un automóvil junto a otra persona cuando la Guardia Civil les dio el alto. El olfato de los agentes funcionó y detectaron el nerviosismo de los dos ocupantes del coche. Se les hizo un registro y encontraron una pequeña cantidad de cocaína en el vehículo. Uno de los ocupantes también llevaba algo encima, oculto en los pantalones. Cuando los agentes les apretaron se vino abajo, comenzó a lamentarse de su mala fortuna y admitió que tenía más en casa.

Coordinación

La Guardia Civil se movió rápido y solicitó al juzgado de guardia una orden de entrada y registro, que le fue concedida de inmediato en el juzgado de guardia dada la urgencia del caso. En este registro es donde se encontró el paquete envasado al vacío, que fue incautado y puesto a disposición del juez instructor que lleva las diligencias.

Tras una noche en el calabozo, fue puesto a disposición judicial ayer por la mañana. El juez decidió dejarlo en libertad con cargos tras escuchar su explicación, dado que encontró una actitud colaboradora desde el primer momento y que no obstaculizó la acción de la Justicia. Esta persona no tiene antecedentes relacionados con el tráfico de drogas y tiene arraigo en el pueblo, por lo que se estima que no se sustraerá a la acción de la Justicia cuando se le requiera para pedirle cuentas. Esa actitud pudo salvarlo ayer de ir a prisión.