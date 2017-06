Archivan la causa por la operación EDU contra el marido de la exalcaldesa de Martos El juzgado insta a la Junta a reclamarle más de 100.000 euros por irregularidades administrativas, pero no ve infracción penal JUAN ESTEBAN POVEDA Jaén Sábado, 24 junio 2017, 13:33

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Martos ha decretado el archivo de las actuaciones que se seguían desde 2014 contra José Luis L.S., marido de la ex alcaldesa de Martos Sofía Nieto, por estafa y fraude en subvenciones en un caso detectado tras las Operación EDU, centrada en un supuesto fraude en cursos de formación para parados financiados por la Junta de Andalucía. El juzgado entiende que en la ayuda de 105.750 euros concedida a la empresa de José Luis L.S. pudo haber irregularidades administrativas, pero no delitos.

El curso bajo sospecha se impartió entre el 14 de marzo y el 3 de diciembre de 2011, por el que se otorgó al empresario una subvención de 105.705 euros. La Policía verificó a lo largo de su investigación que José Luis L.S. pudo no cumplir sus obligaciones como docente principal, dejando que dos peluqueras impartieran la formación en vez de hacerlo él, que pudo facturar un número de horas superior a las realizadas en labores docentes, que pudo entregar un material docente pobre e insuficiente y de mala calidad, que las alumnas hicieron prácticas con clientas a las que cobraron cuando deberían actuar gratis, o que algunas alumnas no hicieron todas las horas reglamentarias pero que sí las firmaron sin que se les diera de baja.

El juzgado descarta que José Luis L.S. cometiese un delito de estafa porque estas irregularidades no tuvieron influencia en que se le concediese o no la subvención, ya que no queda acreditado un "dolo inicial", sino sospechas de irregularidades en la ejecución.

Falta de verdad

Tampoco se aprecian indicios del delito de falsedad documental por el que había sido procesado, ya que en todo caso el investigado habría incurrido "falta de verdad en la narración de los hechos" para justificar la ayuda (alumnas que no hicieron todo el curso pero que sí firmaron todas las horas), pero no en los supuestos que concurren en el delito de falsedad.

Y tampoco se considera que haya delito de fraude en subvenciones, porque esta infracción penal sólo se contempla para ayudas públicas de más de 120.000 euros, cuando a José Luis L.S. se le investigó por una de 105.750. Así que el juzgado acuerda "dar cuenta" al Servicio Andaluz de Empleo ante "la posible existencia de irregularidades en el desarrollo del curso (...) por si la administración concedente entiende que desde el punto de vista administrativo pudieran darse los requisitos necesarios para la incoación de expedientes de reintegro o bien expedientes sancionadores".

El juez también argumenta en contra de investigar a la esposa de José Luis L.S. ya que desde 2009 él era el administrador único. Y tampoco se ven responsabilidades penales en los responsables de la Junta en la provincia, ya que Instrucción 4 de Jaén ha archivó la causa en este sentido.