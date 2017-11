Apoyo al exalcalde de Huesa antes de que ingrese en prisión La plaza se llenó en una fría noche para apoyar al ex alcalde de Huesa. / IDEAL La familia de Javier Gómez Sevilla aún espera que se resuelva la moratoria solicitada para evitar el ingreso en la cárcel el día 27 J. E. P. Jaén Domingo, 19 noviembre 2017, 00:35

Un numeroso grupo de personas se concentró ayer en la plaza de Huesa en muestra de apoyo y respaldo al exalcalde de la localidad, Javier Gómez Sevilla, que el próximo día 27 deberá ingresar en prisión para cumplir una condena de tres años y dos meses de cárcel dictada desde el Tribunal Supremo (TS) por un delito de falsedad del que inicialmente había sido absuelto por la Audiencia de Jaén.

Los asistentes guardaron respetuoso silencio hasta que María Jesús Lamarca, esposa del exregidor, se dirigió a los presentes para agradecerles su afecto y su apoyo en estos momentos difíciles.

«Nunca lo podré agradecer tanto respaldo y cariño. Aquí hay gente de todos los partidos políticos, que al margen de las siglas han venido a expresar su rechazo a la injusticia», aseguró Lamarca. Estaban presentes varios alcaldes de la comarca y representantes del PSOE.

Prórroga

La familia ha solicitado ahora una moratoria a la orden de ingreso en prisión, que en principio fija como fecha tope el día 27. Gómez Sevilla regenta una gestoría en Huesa, que se encuentra ahora en pleno proceso de cierre del año fiscal, que concluye el día 30 de enero. Así que para no perjudicar a terceros que tienen sus papeles en esta gestoría, se ha solicitado que se retrase el fatídico día para que el ex alcalde pueda acabar al menos su trabajo y no dejar a nadie colgado.

Javier Gómez Sevilla fue denunciado por un excandidato a la alcaldía de otro partido que también era extrabajador del Ayuntamiento, despedido por Gómez Sevilla. El caso llegó a juicio en la Audiencia de Jaén, que no impuso pena de prisión. Pero hubo un recurso al Supremo, que sí condenó a tres años y dos meses de cárcel.

Se hizo una petición de indulto, que fue rechazada recientemente. Esta petición logró casi 2.200 adhesiones en la plataforma digital donde se recogieron los apoyos, además de la del Ayuntamiento de Huesa que la aprobó en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU, ya que los concejales del PP no acudieron al pleno.