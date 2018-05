Aparece muerto un joven de 28 años en el interior de una almazara de Los Villares El cuerpo del hombre, natural de la localidad sevillana de Osuna, fue encontrado a primera hora de este miércoles en el suelo MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 17 mayo 2018, 12:26

El cuerpo sin vida de un hombre de 28 años fue encontrado este miércoles, poco antes de las 8:00 horas de la mañana, en el interior de la almazara Jiménez, del término municipal de Los Villares. El joven, según confirmaron a este periódico fuentes de la Guardia Civil, es vecino de Osuna (Sevilla) y no era empleado de la almazara. Se está investigando el suceso, así como las causas del óbito, a la espera de los resultados de la autopsia.

Entre las hipótesis se baraja la del intento de robo, cayendo del techo al tratar de acceder al interior de la almazara. No se descarta que actuara en grupo ni otras hipótesis. En la puerta de la almazara, según varios vecinos, había una furgoneta aparcada que pertenecería al fallecido, extremo que ayer por la tarde no había podido ser confirmado por fuentes oficiales.

La Guardia Civil y la Policía Judicial se personaron en la nave, procediendo al levantamiento del cadáver, estando ya bajo investigación todo lo ocurrido.

Los vecinos de la localidad jienense se mostraron durante la jornada de ayer conmocionados y sorprendidos por lo ocurrido, siendo el principal tema de conversación en muchos de rincones de Los Villares. «Estamos apenados por un hecho así, que nunca es agradable que suceda. No se habla de otra cosa en el pueblo. No queremos decir nada más hasta que no avance la investigación y se aclare qué es lo que ha sucedido exactamente», declaraba este miércoles al respecto el alcalde de la localidad, Francisco Palacios.