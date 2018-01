El PP andaluz respeta la marcha de Moreno, que ve "personal" Loles López, con los dos candidatos del congreso provincial. / Lorena Cádiz El presidente regional había garantizado que había acuerdo en la provincia entre los dos sectores JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 25 enero 2018, 14:48

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha expresado este jueves su respeto a la decisión del alcalde de Porcuna y líder del sector crítico del PP en la provincia, Miguel Moreno, de abandonar el partido y le ha agradecido los años dedicados al partido. Ha sido a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla, después de que Moreno anunciara esta medianoche su salida "honrosa, a pesar del dolor y la tristeza" del partido en el que ha militado más tres décadas y después de que no se haya producido una propuesta "digna" ante la crisis abierta tras el congreso provincial de mayo del año pasado, considerado "un fraude" por los críticos.

"Si algo me enseñaron en esta vida es a respetar a las personas, y más si son compañeros", ha indicado López, quien ha dicho que Moreno ha tomado una "decisión personal y no me queda más que respetarla". Sobre si se marcharán más alcaldes o miembros del PP, ha añadido que "todos saben que las puertas del PP están abiertas para todos los que crean en los valores y en los ideales de este partidos, que son los que responden a los que necesita la sociedad andaluza".

El pasado día 11, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se mostró convencido de que "acuerdo habrá, porque es la decisión de la dirección regional", dijo. "O hay acuerdo o hay acuerdo", aseveró. Y que "está auspiciando un acuerdo que sea razonable, sensato y equilibrado". "Cuando hay un problema", estos "se arreglan hablando, dialogando y llegando a puntos de encuentro", dijo. Y emplazó "a que lleguen a puntos de encuentro".