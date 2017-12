CC OO alerta de la «preocupante» tasa de accidentalidad de la mujer en el campo Botas y casco en una obra. / IDEAL Es el único sector en el que superan a los hombres, en un 2017 que deja menos siniestros mortales pero más percances graves LAURA VELASCO JAÉN Martes, 26 diciembre 2017, 00:28

2017 roza ya su fin y toca hacer balances. Unos más agradables, otros dejan peor sabor de boca, como el de la siniestralidad laboral. La idea que resume el año es que Jaén ha registrado más accidentes graves y menos mortales, según los datos aportados por CC OO Jaén. Estos últimos han ascendido a 31 de noviembre de 2017 a siete: dos en agricultura, uno en industria y cuatro en servicios. En el mismo periodo de tiempo de 2016 fueron 13: dos en agricultura, uno en construcción y diez en servicios. Un 46,16% menos de un año a otro, casi la mitad.

Sin embargo, los accidentes graves han seguido una línea opuesta. Si en 2016 se registraron 84 de enero a noviembre -21 en agricultura, 16 en industria, 13 en construcción y 34 servicios-; en 2017 han sido 112 -40 en el sector agrario, 23 en industria, 9 en construcción y 40 en servicios-.

Negativo

Un preocupante 25% más que influye en que la valoración del año que llega a su fin sea «muy negativa», a juicio del responsable de Salud Laboral en Comisiones Obreras Jaén, Miguel Ángel Salazar, que cree que es meramente circunstancial que esos accidentes graves no hayan acabado en fallecimiento. «Están al límite, hemos jugado con fuego con ese aumento, ya que es pura suerte que se hayan quedado en graves», recalcó.

El sector servicios y el agrario son los que se llevan la peor parte. En este último, desde CC OO destacaron un «sorprendente y preocupante nuevo dato» sobre mujer y siniestralidad laboral, aportado por la Comisión provincial ordinaria de prevención de riesgos laborales. «Solicitamos que la accidentalidad en el sector agrícola estuviera desglosado en relación con la población activa, de forma proporcional según el número de hombres y mujeres que trabajan. El dato fue alarmante: es el sector en el que la mujer tiene mayor siniestralidad laboral y el único en el que superan a los hombres en accidentes», incidió Miguel Ángel Salazar, que pone el foco en el origen de estos datos. Según él, «conviene investigar las causas y saber si es puntual o se mantiene en el tiempo». A falta de concretar cuáles pueden ser los motivos, sugiere como una de las posibles causas el uso mayoritario del quad en el campo por parte de las mujeres.

Accidentes leves

Por último, los datos de accidentes leves vuelven a ser más negativos en 2017 que en 2016. Este año ha habido 5.458 a 31 de noviembre de 2017, cuyo desglose es 1. 330 agricultura; 1.010 en industria; 538 en construcción y 2.580 en servicios. El pasado año fueron 4.937: 1.142 en el sector agrícola; 1.015 en el de industria; 457 en la construcción y 2.323 en el de servicios. En total, ha habido un 9,55% más de accidentes leves de un año a otro en el mismo periodo de tiempo, de enero a noviembre.

Desde CC OO señalan tres ejes de actuación para disminuir la accidentalidad laboral. El primero, que la Administración dote de más recursos a la Inspección de trabajo para vigilar los tajos. El segundo eje tiene que ver con eliminar la temporalidad. «La reforma laboral de 2012 fue devastadora, porque fomenta la precariedad y los trabajadores no tienen libertad para reivindicar sus derechos por miedo a las represalias de los empresarios, ya que necesitan sus empleos y asumen lo que se les diga en el tajo a cualquier precio. Todo ello aumenta la siniestralidad», señaló Miguel Ángel Salazar.

El último eje es un mayor esfuerzo en materia preventiva en las empresas, y que la seguridad no signifique «papeles en un cajón». «Las empresas cumplen con los planes de prevención, pero no hay concienciación. No solo deben informar, también formar y poner tanto empeño en la seguridad y salud de sus trabajadores como en la producción y productividad», recalcó.