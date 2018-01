El alcalde de Porcuna, del PP, se solidariza con el de Huesa, del PSOE Moreno apoya el indulto para Javier Gómez, quien "no merece ser privado de libertad", afirma JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 9 enero 2018, 19:48

Miguel Moreno, alcalde de Porcuna y líder del sector crítico del PP provincia 'Jaén Adelante', se ha solidarizado con el que fuera también alcalde, Javier Gómez, del PSOE, aunque ambos militen en partidos teóricamente rivales. "Mi

apoyo a Javier Gómez, exalcalde de Huesa, para que se le conceda el indulto. ¡No merece ser privado de libertad!", ha escrito Moreno en su cuenta de Twitter.

Francisco Javier Gómez Sevilla ingresó ayer por la tarde en prisión, para comenzar a cumplir la condena de tres años y dos meses de cárcel dictada desde el Tribunal Supremo (TS) por un delito de falsedad documental. El Ayuntamiento de Huesa recibió en 2009 del Estado y de la Diputación Provincial dos subvenciones de carácter finalista para remodelar una plazoleta del municipio. El entonces alcalde destinó el dinero recibido, unos 48.000 euros, a otras obras públicas y los trabajadores contratados cumplieron sus jornales. "No hubo un solo euro que no estuviera dedicado a una obra pública y no hubo ningún beneficio particular ni de empresa en ese cambio. Todo lo que hice fue por el pueblo y por la gente. Eso es ser alcalde, no mirarte a ti, si no a los demás", declaró recientemente.

Alrededor de medio centenar de vecinos de Huesa, junto a familiares y a su abogado, acompañaron ayer a Javier Gómez cuando entró en prisión, después de que el Consejo de Ministros rechazara en octubre el indulto parcial y tras la moratoria solicitada por la defensa. La petición de indulto parcial sumó en su día casi 2.200 adhesiones en la plataforma digital donde se recogieron los apoyos, además de la del Ayuntamiento de Huesa, aprobada en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU, ya que los concejales del PP no acudieron al pleno donde se votó esta cuestión.