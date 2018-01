El alcalde de Porcuna propondrá el día 10 a los críticos del PP crear un nuevo partido Miguel Moreno votando en el congreso provincial del PP y, al fondo, sus partidarios. / LIÉBANA Por «dignidad» y ante el «silencio cómplice» de las direcciones regional y nacional, dice Miguel Moreno, y para concurrir también a las autonómicas JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Sábado, 6 enero 2018, 02:05

«El día 24, Jaén Adelante cumplirá mayoría de edad y decidirá su futuro», afirmó ayer en declaraciones a IDEAL su líder, Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, en referencia a la reunión «transcendental» convocada por su número dos, Marian Adán, el próximo miércoles, día 10, a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura de Quesada. En ella, Moreno propondrá la salida del PP y crear un nuevo partido independiente que lleve el nombre de cada municipio y la palabra 'Adelante', con el que concurrir a las municipales de 2019 y a las autonómicas.

Los críticos presentaron el día 24 de noviembre, en la sede regional del PP en Sevilla, 800 firmas de militantes de la provincia reclamando la apertura de expedientes disciplinarios al expresidente provincial del PP, José Enrique Fernández de Moya, y al presidente de la comisión organizadora del congreso provincial, Javier Calvente, a los que consideran responsables del «pucherazo», después de que Moreno ganara en el voto directo de abril y perdiera en la votación de los compromisarios en el congreso de mayo.

Entonces dio un plazo de dos meses al partido, sin haber obtenido respuesta aún. «Esperábamos la trituradora del aparato provincial, su ninguneo, desprecio e indiferencia; pero no esperábamos que la dirección regional y nacional fueran cómplices y no escucharan a nadie», lamentó. «(Francisco) Palacios (secretario provincial) y el jefe de prensa de Ángeles Isac (presidenta del PP de Linares) nos han llamado de todo y nadie les regaña ni abre expediente, solo a los de Jaén Adelante. Fernández de Moya se salta a la torera los estatutos y la resolución del Comité de Derechos y Garantías y no pasa nada. Te acusan de traficante, de malversación, te investigan de forma oculta, te espían, le quitan la media dedicación (sueldo) a Jesús Estrella (diputado crítico) y todo lo ven bien».

Afirma haber recibido propuestas de otros partidos, entre ellas la de Francisco Reyes (PSOE)

«Y tu dignidad queda por los suelos», resume Moreno. «Quieren que nos vayamos, es cierto, pero quedarnos es dejar de ser personas y la dignidad hay que salvarla. A mí de chiquitín me enseñaron tres valores: dignidad, honradez y humildad. Y eso es lo que voy a hacer», afirma.

Reconoce que habrá quien le apoye pero no se vaya del PP con él, «por diferentes situaciones». «A todos los respetaré y les seguiré queriendo igual y les estaré siempre agradecido por su apoyo. Yo no puedo hacer otra cosa. Y si no se viene nadie, me iré solo», remacha.

Otros partidos

Moreno descarta integrarse en otro partido, pese a las ofertas que dice haber recibido, como la del secretario general del PSOE, Francisco Reyes, en este caso por razones ideológicas. Se considera «centrista» y, por tanto, alejado de Vox, y en cuanto a Cs, el más afín, dice que aún no tiene estructura municipalista.

«El día 10 decidiremos. Será una reunión muy abierta y atendiendo y oyendo las sensibilidades de cada municipio donde está Jaén Adelante, e informaremos de cómo está la situación en el PP», concluye.