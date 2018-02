El alcalde de Porcuna hará una consulta popular para ver si sigue También preguntará a los concejales de la comarca de Martos si quieren que continúe de diputado JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 12 febrero 2018, 07:36

“No voy a consentir que se cuestione mi honestidad”, ha proclamado este domingo a sus partidarios el alcalde de Porcuna y líder del sector crítico, Miguel Moreno, después de que el coordinador general del PP provincial, Miguel Contreras, le haya pedido varias veces en los últimos días que renuncie a su acta de diputado y concejal, tras dejar el Grupo Popular en ambas instituciones.

“Me está pidiendo Miguel Contreras que deje el acta de diputado y el acta de alcalde”, le ha dicho Moreno a los suyos. “No voy a consentir que se cuestione mi honestidad y los valores que defiendo, esta gente que no tiene escrúpulos, después de lo que han hecho conmigo, con mi familia y con mi pueblo, y que dejen en entredicho mi honor durante quince meses (tiempo que resta del presente mandato municipal)”, ha añadido antes de anunciar que este lunes hará pública su decisión de someterse a dos votaciones.

“En el momento en el que los 38 concejales de la comarca de Martos que a mí me eligieron para ser diputado de la comarca, si la mayoría de ellos me pide que deje el acta, yo la dejaré”, ha dicho tras recordar que a él no le regalaron nada. “Cuando quisieron regalarme el escaño de la Diputación, yo lo rechacé y pedí que se reuniera a los concejales de la comarca y fueron ellos los que me eligieron”, ha dicho.

También solicitará Moreno, en este caso a la Subdelegación del Gobierno, autorización para hacer una consulta popular en Porcuna. “Una consulta de todos los ciudadanos para ver si entienden que yo tenga que dejar de ser alcalde o no. Si deciden libremente que yo no siga, lo dejaré; si por el contrario me ratifican como alcalde, yo seguiré en la alcaldía hasta el final de la legislatura. Es decir, yo le voy a dar la voz a quien me dio el voto para ser lo que soy y desempeñar los cargos que estoy desempeñando”, ha anunciado.

“A mí no me van a arrinconar – ha concluido su mensaje - , porque estoy desde el principio dispuesto a luchar con valores, con generosidad, con dignidad y con honradez. Y si me tengo que ir de todo, me voy, y cuando lleguen las elecciones, me volveré a presentar por la formación política que yo decida, y si gano, gano, y si pierdo, pierdo”.