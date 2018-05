El aceite de oliva rompe con tres meses de caída de precios en origen y comienza a subir El desplome del precio del zumo de aceituna se ha frenado en la última semana, habiendo subido muy levemente. / IDEAL El sector insiste en que no hay motivos para que baje más y apunta, por la mayor disponibilidad actual de producto en España, a un aumento de aquí a final de campaña MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 31 mayo 2018, 01:47

Hace unos días, en la jornada 'El aceite de oliva virgen extra y la dieta mediterránea frente a la enfermedad cardiovascular', el doctor del Hospital Clínico de Barcelona, Ramón Estruch, alertaba que podría no haber suficiente para atender el aumento de su consumo mundial, que va en aumento. No hablaba a medio plazo, si no en el corto. Aun así, el mercado volvía a reflejar esa misma semana caídas de precio de aceite de oliva en origen, desplomándose desde que empezó a llover de forma abundante a finales de febrero, asegurando, se supone, una buena próxima cosecha, a pesar de que todos los expertos coinciden en que no hay motivos reales para este descenso y menos tan rápido, «históricamente nunca ha bajado tanto en tan poco tiempo», denunciaba Interóleo.

Desde finales de febrero ha perdido más de un euro de valor de media, más de un 30%, llegando a niveles que hacía años que no se veían. El aceite de oliva español, pese a su calidad, es el que más barato se vende del mundo, con Grecia rondando los tres euros, Túnez pasándolos ampliamente e Italia los cuatro.

En esta semana, los indicadores han dado un respiro en la caída incesante. En origen no vale menos que hace siete días, sino más. Según el sistema Poolred, el zumo de aceituna se ha vendido en la última semana a 2,416 euros el kilo, diez céntimos más que en la anterior. La subida es mínima, pero rompe con una dinámica negativa de tres meses, con bajadas constantes, y más que la cantidad en sí refleja un cambio de tendencia. Falta por ver si se confirma y se mantiene en el tiempo y hablamos de un punto de inflexión o si se queda en un quiero y no puedo. Otros indicadores como Infaoliva también reflejan leves aumentos o al menos un freno en la sangría. El precio, no obstante, sigue rondando el umbral de rentabilidad, que según Agricultura estaría en 2,4-2,5 euros/kilo.

En el Consejo Sectorial de Aceite de Oliva celebrado en Mengíbar esta semana, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía insistía en que «no existen motivos objetivos para los actuales niveles de precio». El presidente sectorial, Cristóbal Gallego, responsabilizó «al nerviosismo instaurado tras el cambio climatológico en España desde finales de febrero, que trajo consigo cuantiosas lluvias tras un amplio periodo de sequía».

A 3 euros a final de campaña

A esto hay que sumar unas estimaciones de cosecha «que a inicios de la campaña arrojaban un importante descenso productivo, a nivel nacional, frente al crecimiento en otros países». Considera que esta situación «se ha traducido en un incremento de las importaciones en relación a campañas anteriores», situándose, a 30 de abril, en 106.500 toneladas, según la Agencia para la Información y el Control Alimentarios (AICA). «Sin embargo, según los datos que manejamos, la mayor disponibilidad actual de producto en España, frente a nuestros competidores, hará cambiar la dinámica del mercado de aquí a final de campaña, y mientras que las importaciones disminuirán, las salidas repuntarán», aseveró Gallego, pidiendo «tranquilidad y prudencia».

Desde Grupo Interóleo se ha apuntado que lo normal «sería terminar la campaña con un precio medio en torno a los tres euros o algo superior.

El Consejo defendió además la «urgente» puesta en marcha del sistema de autorregulación de la disponibilidad de aceite de oliva, previsto en la normativa europea, con el objetivo de «evitar que se produzcan fluctuaciones y picos de precios, tanto en origen como en punto de venta, en campañas como la actual, en beneficio de productores y consumidores».