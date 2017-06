Integración con esfuerzo de todo un pueblo

A veces es necesario que todo un pueblo abra los ojos para que parte de sus ciudadanos puedan progresar y dirigir su vida hacia donde quieran. Es uno de los objetivos que se propuso y lo que ha conseguido la Asociación de Discapacitados Intelectuales de Jódar (ADIJ) cuando se creó en septiembre de 2012. Comenzaron con mucha ilusión para ofrecer apoyo y ayuda a las personas con discapacidad intelectual y sus familiares. Desde la asociación pretenden abordar todo el campo de la discapacidad intelectual, desde el asesoramiento a padres hasta la colaboración con entidades nacionales, pero su objetivo principal es promover actividades que inciten tanto la mejora de calidad de vida como estimulación cognitiva de las personas con discapacidad intelectual. Así, la entidad nació con el fin fundamental de fomentar el desarrollo humano, cívico, cultural y social de las personas con discapacidad.

Todo surgió por la demanda por parte de unos padres de Jódar de un servicio específico y adecuado a las necesidades que sus hijos. En ese momento, «buscamos si había algún tipo de organismo o asociación que actuase específicamente en este campo de la discapacidad, encontrando desierta la atención a este colectivo». Así lo cuenta José Carlos Illana, psicólogo de la asociación. «Una madre vino a hablar conmigo porque no encontraba recursos para su hijo y vimos la posibilidad de crear una entidad de este tipo». Al día siguiente tenía ante su puerta otros padres interesados. A la semana eran siete las familias y hoy en día trabajan con más de cuarenta.

Llenar un hueco

«En el municipio nunca se había prestado la atención suficiente a las necesidades de este colectivo, por lo que vimos que la asociación venía a llenar un hueco muy importante», explica el psicólogo. Tanto era así que por aquel entonces, «vimos que no solo debíamos atender a los usuarios, sino también a las familias». Y era así porque, en ocasiones, eran los propios familiares los que, por desinformación, ponían trabas al progreso de las personas con discapacidad intelectual. «Temas tan importantes como la sexualidad o el trabajo prácticamente no se tenían en cuenta y es evidente que las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades, aspiraciones e ilusiones que el resto», comenta Illana. Por ello, desde hace un año, en el seno de la asociación, han formado una Escuela de Padres mediante la que quieren que sus familiares y todo su entorno conozcan realmente cómo son y lo que necesitan de la sociedad. En muchos casos, comprensión, impulso, ánimo para conseguir alcanzar metas que, a veces, parecen demasiado lejanas.

Desde su creación, la asociación ha ido dando pequeños pasos hasta convertirse en lo que es hoy. En enero del año pasado se terminó la construcción de un centro comarcal para personas con discapacidad, por lo que además de a usuarios de Jódar, también atienden a los de Bedmar y Garcíez, así como otros pueblos cercanos. Y aunque aún poseen carencias -sobre todo en recursos materiales que les gustaría tener, como un vehículo adaptado-, sí que ofrecen cada día más ventajas.

Actualmente están desarrollando dos talleres ocupacionales para mayores de 18 años. En ellos se trabaja el desarrollo cognitivo, las habilidades sociales, la atención al público o los servicios de información. En definitiva, se llevan a cabo actividades prelaborales durante un curso entero (once meses) para aquellos que quieren buscar en el futuro un trabajo. Para los que no pueden o no lo estiman oportuno, este tipo de talleres les sirve para la ocupación efectiva del tiempo, «un elemento muy importante para su independencia y desarrollo», cuenta José Carlos. «Antes del comienzo de cada curso, pasamos una encuesta para conocer sus necesidades y la temática que les gustaría abordar al año siguiente», dice Por las tardes, hay además diferentes talleres sobre teatro, logopedia, deportivos o también de fisioterapia.

La asociación también atiende a pacientes más pequeños. Desde hace dos cursos, se implica con niños a partir de cuatro años, a los que ofrece talleres de pedagogía y logopedia. Ello sin olvidar talleres socioeducativos grupales mediante los que se fomentan las relaciones sociales. A través de diferentes actividades, se impulsa la interacción de estos niños, que acuden de forma integrada al colegio, aunque salen en horas específicas de clase para obtener un aprendizaje de apoyo.

Así, a los talleres para niños y adultos y la Escuela de Padres, también se ha unido un club deportivo con el que practicar actividad física mediante la cesión del gimnasio por parte del instituto. Todo ello se ha logrado gracias al trabajo de los integrantes de la asociación, pero también «a la colaboración que hemos recibido», cuenta Illana. Y es que asegura que «la gente se ha volcado con la asociación porque ve que estamos haciendo las cosas bien y con una gestión transparente». Además, aclara que «cuando empezamos, no teníamos unas expectativas tan altas, pero la verdad es que la trayectoria de la asociación está siendo más que positiva», apostilla.