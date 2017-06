«La A-32, la A-81 de la Sierra Sur y la Alta Velocidad deben ser prioritarias»

El Pósito, en la ciudad de Linares, será este año la sede del 'II Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística en la provincia de Jaén' (con inscripción de forma gratuita en www.ifeja.org/foro-transporte-logistica), un evento que organiza la Diputación y que se desarrollará hoy jueves y el viernes, centrado en la importancia de este sector para el desarrollo provincial. Ningún lugar es capaz de dar un salto cualitativo sin estar bien conectado. La ampliación a dos días de esta actividad es una de las novedades de este año, al igual que la celebración de dos jornadas previas de 'Diálogos para el Transporte', en la capital jienense. El último el lunes, en el que se puso de manifiesto la posición geoestratégica de Andalucía, por considerarse como la puerta de comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África, además de ser paso obligado de las rutas entre Asia y la zona central de Europa y las rutas de América y el Mediterráneo. El presidente de la administración provincial, impulsor de este foro, da sus claves sobre la situación actual de Jaén y sobre su futuro inmediato.

¿Por qué es importante este foro y en este momento?

Porque se trata de un espacio de análisis y reflexión sobre la situación actual y las necesidades que tiene la provincia y Andalucía en un tema tan fundamental como las infraestructuras de transporte y la logística, que son claves para el desarrollo económico y social de cualquier territorio y para la creación de riqueza y empleo. Esta es la segunda edición de este foro, que impulsamos desde la Diputación con la intención de que nuestra tierra sea un lugar importante, de referencia, cuando se hable de comunicaciones por carretera y ferrocarril. Estamos hablando de una provincia en la que hay 1.800 empresas en los sectores del transporte y el almacenamiento. Creo que va a ser una buena oportunidad para hacer una radiografía sobre la situación actual y también para ver hacia donde se tiene que avanzar. Van a ser alrededor de una treintena de expertos los que se den cita en Linares a lo largo de los dos días que dura el foro, además de los dos Diálogos previos que han permitido tener más tiempo para profundizar en un tema que sin duda es fundamental.

¿Por qué en Linares?

La primera edición del foro tuvo lugar en Jaén capital y esta segunda se va a celebrar en Linares. La ciudad y su comarca han sido tradicionalmente un núcleo ferroviario importante, además de tener una situación estratégica en el mapa provincial.

Lo más urgente

¿Qué infraestructuras son más perentorias y necesarias?

Está claro que es prioritaria la finalización de la autovía A-32, sobre todo para conectar Jaén con el Levante y favorecer el desarrollo económico de la zona nororiental de la provincia. También es necesario avanzar en los tramos de la A-81 que atraviesan la Sierra Sur, que mejorarían las comunicaciones de nuestra tierra con el oeste peninsular. Y, respecto a las conexiones ferroviarias, es imprescindible el desarrollo de la Alta Velocidad que nos comunique mucho mejor con la capital de España. Tres infraestructuras que dependen del Gobierno central y que, por desgracia, no tienen un reflejo importante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y por supuesto, no me quiero olvidar de otra infraestructura que será básica para el futuro de nuestra provincia: el eje central del Corredor Mediterráneo, cuya finalización también hemos reclamado al Gobierno uniendo nuestra voz a la de otras provincias andaluzas y también de Castilla La Mancha.

¿El Puerto Seco es hoy una quimera o existe algún movimiento para que se reactive a corto plazo?

Este proyecto es muy importante para Linares y para la provincia. Me consta que es una prioridad para la Junta de Andalucía porque es un nodo logístico clave para el desarrollo del transporte en nuestra comunidad por su ubicación estratégica y por lo que puede suponer para el desarrollo económico de la misma. Por ello es también fundamental culminar el eje central del Corredor Mediterráneo, donde el puerto seco de Linares tendría un papel relevante.

Qué hacer

Jaén corre el riesgo de quedar aislada del tren si no se potencia ese eje del Corredor Mediterráneo ¿qué más podemos o debemos hacer?

Como he apuntado antes, desde la Diputación de Jaén promovimos una reunión en la que tomaron parte varias diputaciones andaluzas y de Castilla La Mancha, los sindicatos UGT y CCOO y representantes empresariales de ambas comunidades con el fin de aprobar una declaración en la que solicitamos partidas económicas suficientes, con reflejo en los PGE de este año, para la terminación de este eje central. Entendemos que con una inversión mínima, si se compara con otros ejes ferroviarios del país, se podría concluir y poner en funcionamiento en muy poco tiempo con inversiones en la conexión Algeciras-Bobadilla y adecuando el ancho de vía al estándar europeo. Creo que tras este objetivo debe ponerse toda la provincia, porque en los últimos años las conexiones ferroviarias han sufrido una merma importante y no podemos permitirnos que se nos escapen más trenes, por eso aprobamos esta declaración que remitimos al Gobierno central, a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Generales y a los gobiernos de Andalucía, de Castilla La Mancha y la Unión Europea.

Segundo año consecutivo según CEACOP en el que la inversión pública en Jaén en infraestructuras es la más baja de Andalucía, la menor desde el inicio de la crisis ¿cómo explicamos a un jienense que si hay dinero para otros lugares, como el País Vasco, y no para Jaén?

Esa es una explicación que debería dar el Gobierno del PP, que es quien ha elaborado y sacado adelante los PGE de este año. Lo que nos compete a nosotros, como representantes de la provincia de Jaén, es seguir reclamando inversiones para las muchas necesidades en materia de infraestructuras que tenemos. Desde la Diputación de Jaén estamos haciendo un gran esfuerzo. Somos la diputación de Andalucía que más invierte en relación al número de habitantes y en esta línea vamos a seguir trabajando, no sólo licitando obras en las carreteras que son de nuestra competencia o en nuestros edificios, sino también con inversiones a través de los ayuntamientos con iniciativas como el Plan Provincial de Obras y Servicios o el Plan de Apoyo a Municipios.