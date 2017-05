El alcalde de Porcuna impugna el congreso provincial ante el Comité de Derechos y Garantías del PP-A

El alcalde de Porcuna , Miguel Moreno, ha impugnado ante el Comité de Derechos y Garantías del PP-A el XII congreso provincial del PP, en el que optaba a presidir el partido, al entender que ha sido "una cadena de irregularidades" e "incumplimientos".

Así lo trasladó durante una reunión celebrada este jueves por la noche en Andújar con integrantes del PP que apoyaban su candidatura frente a la del que resultó ganador en el cónclave del pasado domingo, el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, al obtener 421 votos (52,69 por ciento) de los compromisarios, mientras que Moreno logró 376 (47,05 por ciento).

"Hemos impugnado el congreso porque entendemos que es una cadena de irregularidades, incumplimientos, que no podemos permitirlos. Y ahora es el Comité de Derechos y Garantías de Andalucía el que tiene pronunciarse una vez más. Si lo hace en coherencia y buena lógica con la resolución que ya tenemos o entiende otra cosa", ha afirmado.

Ha aludido, de esta forma, al dictamen del referido órgano autonómico en la que le amparaba en su solicitud para conocer el listado de compromisarios y la depuración de la lista de compromisarios natos. Sin embargo, la comisión organizadora del congreso (COC) del PP de Jaén argumentó que no los facilitaba remitiéndose a Ley de Protección de Datos.

"Nosotros hemos estado esperando y teníamos esperanzas de que se cumpliera la resolución del comité para que votaran los compromisarios que tenían que votar. Hemos visto que no, que los que debían de votar no han votado y los que no debían votar han votado. Por tanto, lo hemos impugnado y estamos esperando a que se pronuncie", ha incidido.

El regidor porcunense ha dicho esperar que "resuelva favorablemente en el mismo sentido que lo hizo en el otro" dictamen, punto en el que ha añadido que están "recurriendo por la misma causa, solamente que antes era para que se depurara" y les entregaran la relación de compromisarios.

"Y ahora lo que estamos exigiendo es que, una vez que se ha celebrado el congreso y no se ha tenido en cuenta esa resolución con la relación de compromisarios que decía el comité de Derechos y Garantías que tenían que votar y no se ha cumplido, pues lo que hemos recurrido es: oiga ustedes, qué van a hacer", ha apuntado.

Juanma Moreno ha intentado el consenso

Por otro lado, cuestionado por la actitud mantenida por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en este proceso, ha considerado que "es de muy buena voluntad" y ha tratado "en todo momento una candidatura de integración", que, a su juicio, es lo que debía haber habido. "Ha intentado el consenso, el acuerdo, ha intentado por todos los medios que el partido se mantenga unido y creo que es la principal función de tiene que ejercer el presidente", ha apostillado.

Así las cosas, en la candidatura de Miguel Moreno no tiran la toalla tras el congreso del pasado domingo, en el que Juan Diego Requena resultó vencedor con el voto de los compromisarios. Sin embargo, en la primera vuelta, con la votación directa de los afiliados del 27 de abril, fue el alcalde de Porcuna el ganador: logró el 55,93 por ciento de los votos (2.896 de los 5.177 emitidos), frente a al 43,87 por ciento (2.271 votos) de Requena, aunque no consiguió los 15 puntos de diferencia que le hubiesen permitido llegar como candidato único.

Desde su equipo han venido denunciando "irregularidades" en lo que han calificado de "pucherazo" auspiciado por el expresidente, José Enrique Fernández de Moya, que no pudo optar a la reelección como deseaba por aplicársele la incompatibilidad de cargos desde la dirección nacional del PP y que manfestó su apoyo expreso al regidor de Santisteban del Puerto.

Pidieron al COC el listado de compromisarios, así como la depuración de la lista de los que tenían carácter nato, para lo que se dirigió también al Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP-A que le amparó en su solicitud, si bien el COC lo eludió remitiéndose a Ley de Protección de Datos.

Llegó, incluso, a pedir en el juzgado la suspensión cautelar del congreso por considerar que no había garantías de que fuera "limpio". No obstante, el juez del número 2 de Primera Instancia de Jaén rechazó esta solicitud y este domingo se celebró el cónclave en el que Requena resultó elegido.