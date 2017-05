Personas especiales que logran la integración

Un año que ha dado para mucho. Para aumentar su autoestima, para visibilizarse, para integrarse y para que los ciudadanos no los vean como diferentes, sino como especiales. Todo esto y más es lo que ha ocurrido en el último año en la localidad de Los Villares, desde que nació la Asociación Juan Manuel Siles Torres, que se puso en marcha en febrero de 2016 para atender a personas, en su mayoría, con discapacidad intelectual. La asociación surgió el pasado año por la necesidad de dar respuesta a un colectivo de personas que «no tenían posibilidad de ningún tipo de actividad, de ocio ni de destrezas motoras, como talleres de habilidades sociales que se impartieran en la localidad». Se trata de personas que ya han terminado el periodo escolar reglado y para los que sus familiares demandaban un lugar donde se pudieran expresar, además de sentirse útiles.

Su presidente, Juan Antonio Mena, apunta que «hasta el año pasado, algunos de los integrantes de la asociación acudían a otros pueblos, pero cada uno a un lugar diferentes y, a veces, había también problemas de desplazamiento». Por ello, fueron las familias las que decidieron dar un paso adelante y crear la asociación Juan Manuel Siles Torres, un nombre elegido por unanimidad entre todos los miembros de la asociación dedicado a un chico que formaba parte del grupo, pero que «por desgracia falleció poco antes de crear esta asociación».

Seguir creciendo

Actualmente, son diez familias las que forman la asociación, aunque su objetivo es ir creciendo con el paso del tiempo. En este tiempo, «la transformación ha sido increíble», cuenta su presidente. «Ellos están muy contentos porque tienen su tiempo de ocio, se reúnen, se divierten y, lo más importante, han logrado integrarse en la vida del pueblo y sus habitantes». Algo que -según cuenta Mena- antes no siempre ocurría. «Algunos apenas salían de casa y tan solo realizaban algunos talleres puntuales, pero iban del centro a su hogar y viceversa, no participaban en la vida del pueblo». Ahora, sin embargo, «no hay evento en el que no estén», cuenta. «Ellos están muy contentos, quieren mucho a sus monitores y se siente integrados y útiles». Pero la asociación no ha beneficiado solo a sus integrantes, sino también a sus familias que, gracias a ella, pueden contar con un respiro familiar mientras los miembros del grupo están ocupados en diferentes actividades. De la misma forma, «también percibimos que el resto de habitantes los ve de otra forma, no los mira como si fueran diferentes, sino especiales que, al fin y al cabo, es lo que perseguíamos, una verdadera integración».

Las actividades que realizan los usuarios del centro se dividen en diversas clases. Por la mañana, visitan el gimnasio, el centro Guadalinfo y asisten a clases de habilidades sociales impartidas por una psicóloga. Por la tarde siguen un programa de psicodanza a cargo de la Diputación Provincial de Jaén y un taller de manualidades impartido por Francisca Castro Martínez y que les sirve para, a través de diversos trabajos, financiar parte de los gastos de la asociación. De hecho, el taller ha sido un recurso que está gozando de mucho éxito, ya que «se les hace encargos personalizados y ellos responden siempre al 100%». Muestra de ello es, por ejemplo, el regalo que el Ayuntamiento hizo a los recién nacidos durante 2016 y que les encomendó a ellos, así como muchas otras manualidades que han podido ver y adquirir los habitantes de la localidad. «Es increíble lo que son capaces de hacer, el esmero que ponen a cada cosa, el tiempo que le dedican y la paciencia, además del cariño que depositan en cada trabajo», dice Mena.

La asociación cuenta con una serie de voluntarios que «siempre están listos para acudir cuando se les necesita». Así, Mena aclara que el objetivo principal es el de crear un grupo de amigos», pero con la mirada puesta en un gran proyecto de futuro: contar con un taller de empleo y conseguir autofinanciación para continuar.