Bailén homenajea a 'su campeón'

El atleta bailenense, José Javier Olea fue recibido en el salón de plenos del Ayuntamiento por el alcalde, Luis Mariano Camacho, miembros de la corporación municipal y un numeroso grupo de familiares, su esposa y amigos. Todos ellos estaban allí para reconocer sus logros deportivos, en un homenaje organizado por el Ayuntamiento por llevar el nombre de Bailén por todos los sitios donde compite.

Actualmente ostenta el titulo de campeón del mundo, veterano en media maratón, subcampeón en cross y campeón por equipos con la Selección Española veterana en cross, en el pasado mundial celebrado en Daegu, Corea del Sur,

En este homenaje emotivo y sencillo, Olea agradeció a todos los que de una forma o de otra le han apoyado en su carrera, tanto a familiares como amigos, «porque todos tenéis parte en los éxitos que he cosechado y os pido perdón por el tiempo que os he robado y no he podido estar con vosotros el tiempo que debería haber estado», manifestó el deportista.

Ademas de lo ya mencionado, el atleta bailenenses ha logrado ser primer veterano en las tres últimas pruebas disputadas por España, concretamente en Donosti, Granada y Vitoria, consiguiendo el podium general en todas ellas. A todo ello hay que añadir que durante una década ha sido campeón provincial de cross y otras pruebas populares destacadas, tanto en territorio andaluz, nacional e internacional.

Para finalizar el acto y destacar no solo el mérito deportivo del atleta, sino el valor humano de este deportista de 41 años, que desarrolla su labor profesional de policía local en la localidad de Casteldeferro (Granada), María Márquez, quien se encontraba entre el publico asistente, dio al alcalde una carta para ser leída en publico. Esta señora, por circunstancias del destino, fue ayudada por Olea, que pasaba por el lugar entrenando, cuyo auxilio fue fundamental en evitar que el infarto sufrido por la señora tuviera un desenlace fatal.

Una carta que emocionó a todos los presentes sin excepción. Después de entregarle una placa por parte del Ayuntamiento, entre anécdotas del atleta y fotos con las medallas obtenidas, transcurrió la el resto del homenaje.