Lamentan que Moreno compare a Fernández de Moya con Maduro

El vicesecretario de Organización del PP jienense, Miguel Contreras, ha lamentado este jueves que "un afiliado del PP de Jaén, una persona que es alcalde y diputado provincial, trate de manchar la imagen de un gran partido como es el PP de Jaén, un partido al que están afiliados más de 18.000 jienenses y al que Moreno quiere tirar por los suelos, llegando incluso a compararnos con el régimen de Maduro", en referencia a las declaraciones del alcalde de Porcuna y candidato a la presidencia, Miguel Moreno.

"En el PP de Jaén - ha añadido - se respetan las normas y las leyes. Le guste a no al señor Moreno, este partido y sus actuales responsables no van a incumplir la ley y, en este sentido, lamentamos que una resolución del Comité Andaluz de Derechos y Garantías se haya dictado obviando la Ley de Protección de Datos. Nosotros no vamos a permitir que se ejecuten resoluciones que den la espalda a la una ley y vamos a respetar siempre los derechos de nuestros afiliados. Por este motivo, compartimos la actuación de la Comisión Organizadora del Congreso en materia de protección de datos".

Acto seguido, el vicesecretario de Organización ha pedido al alcalde de Porcuna que rectifique "sus ataques a la persona de José Enrique Férnandez de Moya (presidente saliente), ya que en modo alguno vamos a permitir que trate de manchar con sus palabras el trabajo que durante 17 años al frente del PP de Jaén ha desarrollado tanto a nivel orgánico como en todas y cada una de las instituciones en las que ha estado defendiendo siempre a la provincia de Jaén".

Miguel Contreras añade que el candidato a la presidencia y presidente del PP de Porcuna "conoce perfectamente las normas por las que se rige el proceso electoral interno del PP". "Nos llama poderosamente la atención que cuando estamos en la última fase del proceso quiera utilizar todas las argucias para paralizar un proceso electoral que ha sido y seguirá siendo ejemplar y limpio", ha declarado en sintonía con los argumentos que esgrime la candidatura a la que apoya, la del otro candidato a la presidencia, el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena.

El vicesecretario también ha aludido a que para Miguel Moreno, "hace un mes, José Enrique Fernández de Moya era el mejor político que tenía el PP de Jaén, y curiosamente ahora parece que Moreno ha cambiado radicalmente de opinión y lo llega a comparar con Maduro". "Esto nos demuestra que Moreno, en su afán de llegar a ser presidente del PP de Jaén, es capaz de todo, hasta de llevar al que dice que es su partido a los tribunales", ha apostillado.