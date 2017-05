El Olivo Arena y nuevos aparcamientos, retos para Expoliva 2019

El jueves había más de 15.000 visitantes en el recinto ferial de Jaén. En las condiciones actuales, es prácticamente en límite que imponen las leyes de la física. Más gente no cabe ya. Lo que no quiere decir que no pueda entrar más gente en Ifeja. Siempre y cuando se amplíen las instalaciones. De hecho, hay planes para ampliarlas. Con un pabellón deportivo, el Olivo Arena, con capacidad para albergar grandes eventos para más de 5.000 personas y con nuevos aparcamientos (actualmente uno de los lunares de Expoliva).

El Palacio de Deportes Jaén Arena debe estar construido para 2019, según el convenio firmado recientemente por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, que compromete a ambas administraciones a financiar a partes iguales la ejecución del pabellón deportivo.

Además de dotar a Jaén de un pabellón deportivo, el objetivo de la construcción es también «ampliar el espacio con el que cuenta el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén». Desde la Diputación ya se destacó que no será una infraestructura «para un solo deporte, sino que además puede acoger otro tipo de actividades que permitan sacarle un rendimiento económico a la inversión». Sin duda Expoliva está entre esas otras actividades.

Hay posibilidades técnicas sobre la mesa, como gradas retráctiles, que permiten manejar las dimensiones de la pista y del espacio reservado al público a conveniencia de la actividad que se pretende desarrollar. El nuevo pabellón permitiría ampliar el espacio para expositores o actividades en la próxima Expoliva.

El otro reto en las infraestructuras de Expoliva son los aparcamientos. Es uno de los problemas endémicos de la feria. También hay planes para ampliar la superficie actual dedicada a parking.

Expoliva dio en 1997 un salto espectacular con el traslado al Ifeja. Dos años después también hubo obras de última hora y pudo contarse con el auditorio de la Caja Rural, y el edificio administrativo de la Institución Ferial. Posteriormente aún amplió el recinto con el edificio Activa, nuevos aparcamientos y el centro de convenciones y congresos.