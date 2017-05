Mujeres al timón del barco del aceite

No hay que esforzarse mucho para ver lo evidente: en el sector del aceite y por consecuente, en Expoliva, predominan los hombres. Proporcionalmente hay más de ellos en todos los niveles. Pero hay uno en el que la presencia femenina destaca especialmente por su ausencia: los altos cargos. Y aunque aún son pocas, las hay. Merecen con creces ocupar el puesto que ocupan y aseguran que llegar ahí no ha sido nada fácil. Conciliación familiar, 'micromachismos' o sentirse un bicho raro en una reunión en la que solo hay una mujer son algunas de las realidades con las que se enfrentan. Y mientras reivindican mayor presencia de ellas en los puestos directivos, aseguran que el cambio no ha hecho más que empezar.

Es el caso de Pilar Colmenero, jefa del Panel de Cata en la Denominación de Origen de Sierra Mágina, que aunque admite que a día de hoy se siente «bastante bien», al principio no fue del todo así. «Al estar tan dominado por los hombres se pensaban que las mujeres no tenían por qué saber tanto», señala. Colmenero asegura que «ya hace tiempo» que no se siente incómoda, pero sí que ha vivido «situaciones de machismo».

La jefa de Panel de Cata incide en que la mujer lo tiene «más complicado», ya que renuncia «a muchas cosas» por avanzar en su carrera profesional. «Tenemos familia, niños. Cada vez le cuesta menos llegar a puestos importantes, pero es difícil, ya que tienes que renunciar a muchas cosas. Los hombres creo que renuncian a menos», indica.

Asimismo, Colmenero cree que «hace falta mucha más presencia femenina». «Ayer estuvimos cenando con una empresa y eran todo hombres y alguna mujer desperdigada. De repente nos juntamos un grupo de catadoras en una mesa solo de mujeres y llamaba la atención, todos nos miraban. Denota que no es tan normal», añade.

«Hay que ser valiente»

Rosana Carmona es gerente de Gourmet Jiennense. Afirma que se siente bien «en este mundo de hombres», ya que está apoyada por su marido en una empresa creada por ambos. No cree que sea difícil llegar lejos siendo mujer, pero «sí que hay que ser valiente».

La gerente afirma no haber vivido muchos momentos incómodos por ser mujer, pero sí que ha notado «que los hombres se dirigen más entre ellos». «A veces sí me he sentido desplazada, hablan entre ellos y te dejan un poco al margen, pero solo eso», destaca.

La conciliación familiar vuelve a ser uno de los grandes handicaps, ya que los hijos «atan mucho» y no puede dedicarse al trabajo «al 100%». «En mi caso, tengo que tirar de abuelos y tíos para que me ayuden a cuidar a mis hijos, aunque al final soy yo la que les ayuda con los deberes, les lleva al médico, todo. Es complicado», concluye.

Cristina de Toro, gerente de Citoliva, lleva ya casi 20 años en la profesión, los 5 primeros a nivel técnico y los últimos 15 a nivel de gerencia. «Empecé en el mundo cooperativo, que era todavía más de hombres aún, y te tienes que ganar el respeto, pero después te tratan con cariño», indica. Ser mujer tiene, asegura, «ventajas e inconvenientes», pero siempre que «te muevas en un perfil técnico y profesional te respetarán». «Cada vez la mujer está ganado más terrero laboral y se le está reconociendo su valía», afirma.

Y aunque el sector del olivar parece «más de hombres», en el caso de la I+D+I Cristina de Toro asegura que hay más mujeres. «Ahí digamos que me siento menos sola que en el cooperativismo, pero igualmente nunca he tenido problema», apunta.

En cuanto al machismo, la gerente de Citoliva cree que se trata de un problema de la sociedad y no solo del sector del aceite. «Sí es verdad que ha habido reuniones en las que he sido la única mujer, pero a veces eso también hace que te traten con más respeto, que te den la oportunidad de que hables la primera, etc. Hay que saber aprovechar en cada momento lo positivo de ser mujer y sacarle partido», añade.

Cristina de Toro reclama «igualdad y las mismas oportunidades». «Que cada uno tenga lo que se merezca, no solo por ser mujer, sino porque a nivel técnico y profesional estés al nivel y te ganes la posición», opina.

En su caso particular, reconoce que en su equipo solo hay un hombre a nivel técnico. En los últimos procesos de selección ha tratado de introducir a más «por tener un equipo mixto», pero el currículum le ha llevado a contratar mujeres, porque en temas de investigación ha encontrado «más perfiles femeninos que masculinos». «Iba a por un equipo mixto pero al final está dominado por mujeres», recalca.

En el tema de la conciliación familiar, ha tenido que contratar gente para que le cubra el horario y pueda dedicarse más a la profesión. «Hay determinados momentos en los que hay que poner a la familia por delante, pero hay otros en los que si quieres tener una continuidad profesional tienes que dar prioridad al trabajo, sin sacrificar demasiado a la familia», destaca. Asimismo, insiste en que a día de hoy «los hombres quieren también conciliación familiar y demandan más tiempo con sus hijos», concluye.

Por último, Ángeles García, responsable del control de calidad de Industrias San Pedro, cree que las mujeres «son cada vez más valoradas y se escucha más su voz». «No me siento menospreciada en este sector. Estoy muy orgullosa y me encanta ver cada vez más, aunque deberíamos estar más presentes en los altos cargos. Este sector es encantador para hombres y mujeres, no sé por qué antes no estábamos», señala.

En el tema familiar, admite que en un momento de su vida tuvo que conformarse con un puesto de trabajo «a media jornada, más sencillo y estable para poder compatibilizar», pero luego «los hijos vuelan», por lo que se puede continuar con el camino profesional.

En su caso, empezó cogiendo aceitunas en Jaén, tras lo que estudió Biología y comenzó a trabajar en el control de plagas y enfermedades en el olivo. «Pensaba que más suerte no podía tener por trabajar entre olivos», añade. «En el sector más primario, cuando asesoraba a agricultores no entendían que una mujer de 30 años pudiesen hacerlo y quizás se daban momentos tensos, pero yo lo he llevado bien. Ahora hay un cambio generacional que creo que va a ayudar», concluye.