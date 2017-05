A la caza de los 10.000 millones de euros

Bob Chen no pierde detalle de todo cuanto acontecía a su alrededor al ritmo frenético de Expoliva. Es uno de los hombres de Pieralisi en China. No habla español, así que se limitaba a mirar mucho y a sonreír cuando alguien se dirige a él. Pasea por las inmediaciones del stand de la multinacional italiana -una de los principales fabricantes de almazaras del mundo- sin prisas, atento al trajín de la feria, observando detalles de los expositores de la competencia. «En China aún no tenemos muchos olivos ni producimos mucho aceite. Pero se están plantando muchos árboles. Todavía son pequeños. Ya crecerán. En cinco o diez años, habrá mucho aceite en China», comenta con paciencia oriental. Con más urgencias que las de Chen, profesionales de 57 países bullían ayer en la principal feria del aceite de oliva del mundo. Compradores, vendedores, olivareros -miles de olivareros-, banqueros, exportadores, importadores, fabricantes, intermediarios, corredores ... Todo un universo que se mueve y sueña, como Bob Chen, en torno a un negocio que genera en el planeta 10.000 millones de euros sólo en el valor estimado de las cosechas de todos los países productores, y que estos días se da cita en Jaén con muy buenas sensaciones por el enorme volumen de dinero que se está moviendo actualmente.

Para Enrico Fiorno y Domenico Delle Donne, veteranos de la multinacional italiana Amenduni, las perspectivas son desiguales. Enrico apunta que en Italia la próxima campaña será buena si la meteorología acompaña, lo que unido a los precios (seis euros por kilo el virgen extra allí) hará que todo el sector se reactive tras un año de muy poca cosecha. Domenico, sin embargo, trabaja el Lecce, en el tacón de la bota de la Península, inmerso en la pesadilla de la Xylella Fastidiosa que arrasa los olivares. «Movimiento cero», resume el negocio en su territorio.

Los precios al alza

En la semana de Expoliva la media a la que se vende el aceite español en origen es a 3.978 euros por kilo. En el caso del extra, se sigue manteniendo por encima de los cuatro euros (4.035). El virgen está a 3.96 y el lampante a 3.88. Son precios con los que el sector ni soñaba hace apenas tres años, y que llegan meses después de liquidar una campaña (la 15/16) a más de tres euros por kilo. Jaencoop, uno de los gigantes del sector, presentó ayer los mejores resultados de su historia. Sin embargo, entre los miles de agricultores que ayer inspeccionaban cada detalle de las máquinas que se exhiben las posiciones son de prudencia. «Si no llueve ...», era la respuesta recurrente. Y ellos son la base del gran negocio del mundo del olivar.

José Luis lleva muchos años vendido tractores en Úbeda, una de las primeras marcas del sector. «La primera parte del año fue buena. Se vendían tractores, había más alegría. Una de nuestras máquinas sale de media a unos 70.000 euros. Ahora los compradores se lo están pensando. No se van a meter en una inversión así si no llueve», asegura. Jaime Sánchez, de Sevilla, también vende tractores. «El año pasado vendíamos más a estas alturas de año», confirma. Está en pleno trato con unos agricultores sevillanos, como él, con una máquina de 110 caballos y más de 60.000 euros. Los posibles compradores prefieren ser «cautelosos» antes de cerrar un trato de ese importe.

«Hay que partir de que vivimos unos años muy buenos para el olivar. Se ve alegría en la feria. La aceituna al fin vale dinero. Pero ahora mismo la situación es de estabilidad, de expectación. El problema es el agua. Si no llueve pronto, el agricultor se va a retener, aunque ahora tenga dinero. Va a guardar por lo que pueda pasar», resume Mercedes Moreno, de la empresa alcalaína Moremar. Una firma familiar de seis trabajadores que fabrica vibradores y maquinaria a medida y que desde 1971 sobrevive en un mundo de gigantes y multinacionales.

La banca, atenta

«Después de años de precios bajos y poca liquidez hay maquinaria que se ha ido quedando obsoleta. Ahora nos movemos en un contexto de buenos precios y más facilidades financieras. El crédito agrario está bastante activo», resume cómo se ve la coyuntura del sector desde las oficinas bancarias Juan Antonio Guerrero, director del Banco Sabadell en Linares. La presencia de entidades financieras en Expoliva es más que evidente con un simple paseo por los stand. «Hay pocos sectores que en estos momentos se estén mostrando tan dinámicos», apuntan desde otra entidad.

«Con el dinero que se mueve, hay poco para conocimiento e innovación, pero sí hay para otros elementos más tradicionales como maquinaria o sistemas más clásicos de producción», apunta José Antonio Lacal, experto en energías renovables.

Los precios altos que tan contentos tienen a parte del sector tienen sin embargo de cabeza a Jan Turca, que busca aceites de calidad para clientes de Eslovaquia, República Checa y Rumanía, entre otros países. «El del aceite es un mercado que a veces se abre y a veces se cierra. Hay que buscar oportunidades, y necesitamos encontrar abastecimiento que garantice una estabilidad en calidad y precio a un año vista. Y encontramos precios muy caros. No sólo en Jaén o España, sino en todo el mundo», comenta.

Turca participa en una misión comercial que está permitiendo a 60 empresarios de Jaén el establecimiento de contactos comerciales con 17 empresarios procedentes de los Países Bajos, Suiza, Bélgica, Eslovaquia y República Checa. La Diputación y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares han organizado esta acción.

Juan Miguel Navarro, de la Cámara de Comercio de Linares, explica que se han coordinado agendas para 400 contactos comerciales durante dos días. El producto estrella es el aceite de gama alta, pero también se venden chocolates o mermeladas (con aceite en su composición).

Philippe Prost es uno de los empresarios suizos que participan en la misión. Otro que se ha topado con el inconveniente del precio. «Es muy alto actualmente. Somos importadores, por lo que hay que añadir gastos de transporte, aduana ... Encarece aún más el producto. Pero la feria acaba de empezar. Espero encontrar alguna oferta buena. Me sorprende además que me ofrezcan otros productos como chocolate. Yo vengo de Suiza», apunta.

En el otro extremo del mercado de delicatessen , y encantados de la coyuntura actual, están en Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo. «Desde 2013 estamos remontando la caída de 2001. Ahora estamos exportando el 90% de la producción, fundamentalmente a Italia, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Son clientes bastante exigentes con temas de calidad, lo que demuestra que tenemos un buen producto», asegura Joaquín López, director de la asociación que concentra el 92% de la producción de aceite de orujo crudo y el 100% del refinado. La alta cotización del aceite de oliva les está suponiendo una alta demanda a ellos, que también luchan por su parte del pastel, por su porción de un sueño de 10.000 millones de euros anuales.