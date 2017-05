La feria de las ferias

En Jaén hay muchas ferias. Desde sobre el mundo del bebé hasta todo lo relacionado con el motor, pasando por las bodas o la Semana Santa. Ferias que activan un poco más, durante unos días, la economía jienense. Bien por los 'mirones' que ojean en ella, bien por los que se deciden a comprar. Pero ninguna tiene nada que ver con lo que estos días se celebra en la capital: la XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2017, que se celebra desde ayer hasta el sábado en la Institución Ferial (Ifeja).

Los que llevan viviéndola desde sus comienzos aseguran que el truco está en que el público asistente es muy, muy potencial. Alta probabilidad de que compre, cierre tratos o haga fructíferos contactos. Y a juzgar por el día de ayer, «el más flojo», así es. Decenas de personas rellenando formularios, dando apretones de manos, preguntando precios y novedades. Muchos acentos, fruto de la presencia de los 57 países productores de aceite de oliva del mundo.

Un ejemplo es Pedro Martín y María del Carmen Coca. Ayer cogieron el coche desde Antequera y partieron hacia Jaén con el objetivo de ojear productos. «Tenemos una cooperativa de socios, Los Remedios de Antequera, y nos encanta venir aquí a ver maquinaria y comparar precios. Venimos siempre, es una feria estupenda», señalaron.

Al igual que esta pareja, Carlos Fernández, agricultor de Torredonjimeno, no deja pasar ni una feria, y si hay algo que no le gusta de ella es «que no se celebre todos los años».

A Ifeja acudieron no solo interesados por adquirir productos, sino también estudiantes, curiosos y jubilados. Es el caso de la residencia de mayores de Cazalilla del Grupo Reifs, cuyos ancianos pasaron la mañana disfrutando de la feria. «Les gusta venir, degustan productos, interactúan con la gente y disfrutan. No podemos faltar, es el evento más internacional», apostilló Marian Balbín, directora de la residencia.

Entre stand y stand, muchos pararon a tapear y beber. Sobre todo, platos fríos, cerveza y desayunos al inicio de la feria. «Aún así, el día está regular, de cara al fin de semana siempre tenemos más gente aquí. Eso sí, el volumen de trabajo de estos días no tiene nada que ver con el resto del año», indicó Juan Segura, encargado de barra del restaurante Casa Herminia, presente en la feria.

Gran interés despertó también el stand de este periódico, IDEAL, donde los que se acercaron pudieron fotografiarse y verse en la portada del diario, recibiendo de forma gratuita una lámina con su imagen.

Negocios y contactos

Más allá del ambiente, Expoliva no se puede entender sin su propósito comercial. Decenas de empresarios muestran su mejor cara al público, conscientes de que las grandes oportunidades que brinda este evento. Es el caso de Javier Bonilla, de la empresa Hidropamer, dedicada a productos de recambio industrial. «Hay mucha gente y mucho interés. Se acercan, miran, preguntan... Es nuestro primer año en la feria y queremos que nos conozcan, es nuestro principal objetivo», destacó.

En la misma línea se pronunció Luis Padilla, de la empresa Fercampo, dedicada a la distribución de fertilizantes y fitosanitarios, que aseguró que Expoliva sirve «para dar a a conocer productos del olivar». «El primer día suele haber menos gente, pero los siguientes son mucho mejores. Nosotros más que en las ventas nos centramos en la imagen, que nos conozcan y nos vean. Hemos venido a todas las ediciones y quizás destacaría la de 2013 como la más floja, se sintió la crisis especialmente», manifestó.

Una actividad que resultó especialmente curiosa al público fue la posibilidad de utilizar una motosierra para cortar troncos y así «comprobar su potencia». Es la acción promocional de la empresa Makita, encargada de vender máquinas de batería. «A la gente le gusta probarlas, está funcionando bastante bien. Es la mejor feria del sector, porque el público es verdaderamente potencial y compran», destacó Pablo Jiménez, jefe de producto.

Desde la empresa Todolivo, dedicada a las plantaciones de olivar en seco, incidieron en que se trata de una feria «estupenda, con mucha gente y mucho interés por trabajar». «El público se interesa por ver las posibilidades que les ofrecemos. Llevamos ya 25 años en activo y 10 viniendo a Expoliva, diría que las tres últimas han sido las mejores. Nos sirve sobre todo para cerrar negocios, es muy útil», apuntó Felipe Oliva, ingeniero agrónomo de la empresa.

Caja Rural de Jaén

Por su parte, Luis Jesús García-Lomas, gerente de la Fundación de la Caja Rural de Jaén, indicó que el sector del aceite es «fundamental» para su entidad, puesto que es al que le dedican «la mayor parte del trabajo». «El peso en nuestro negocio del olivar es muy importante. Aquí recibimos a los clientes y empresas e informamos a los que no lo son de nuestra financiación. Cabe destacar que muchos de los productos que se adquieren en esta feria están financiados por nosotros, así que es fundamental estar», recalcó.

Además de empresas, el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén o varios municipios de la provincia promocionaron en sus respectivos stands sus productos. Es el caso del Ayuntamiento de Andújar, que estos días publicita a las empresas de su tierra con degustaciones e información sobre ellas. «Queremos dar a conocer lo que tenemos en la ciudad, promocionar lo nuestro. La gente prueba, le gusta y se interesa por ello», indicaron Andrés González, personal de oficina del Ayuntamiento de Andújar, y José Antonio Lechuga, técnico del Área de Agricultura.

También estuvieron presentes las diversas organizaciones agrarias, para las que la feria se ha convertido en un lugar sagrado de presencia obligada. Por ejemplo, Berta Espinilla, técnico de Asaja, incidió en que es la cita «más importante», donde aprovechan para dar a conocer una revista especializada con información del sector.

Con distintas intenciones pero con una presencia justificada se dieron cita las diferentes entidades bancarias de la ciudad, como Caja Rural de Jaén, Unicaja, Cajamar o BMN. Dar a conocer los productos y establecer relaciones, los principales fines. «Tenemos que estar aquí porque apostamos por el sector agrícola. Les presentamos nuestros productos adaptados a los olivareros y mantenemos un contacto con ellos. Es una feria que funciona y es imprescindible nuestra presencia», indicó Francisco José Vilches, responsable de negocio agrario en Unicaja Banco.