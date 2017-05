El exalcalde de Jamilena asegura que "nadie se llevó el dinero, sólo se destinó a otras cosas"

El exalcalde de Jamilena (Jaén), José Cazalla (PSOE), ha declarado ante el tribunal de la Audiencia de Jaén que le juzga por malversación que "nadie se llevó el dinero" procedente de las dos subvenciones concedidas para la construcción de una guardería en el municipio, sino que "vino una época mala y hubo que destinarlo a otras cosas" como el pago de nóminas o de facturas de proveedores.

El Ministerio Fiscal le acusa de dos presuntos delitos de malversación por los que le reclama inicialmente diez años de prisión y 26 años de inhabilitación absoluta. No se ha sentado solo en el banquillo. Le han acompañado en condición de acusados el exconcejal de Urbanismo de Jamilena, D.C.L., y el tesorero, José C. Ch., para los que la Fiscalía reclama las mismas penas de prisión.

Los hechos denunciados y relatados por el Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press se remontan a 2009 cuando el Ayuntamiento de Jamilena solicitó a la Junta de Andalucía dos subvenciones para la construcción de una guardería municipal. De esta forma, la Delegación de Educación le concedió una subvención de 251.500 euros, mientras que la Bienestar Social aportó 188.625 euros. A estos hechos se añade, el desconocimiento sobre el destino que el equipo de Cazalla dio a 16.000 euros de incentivos del antiguo PER y que también se reclama su devolución.

Cazalla ha apuntado que lo único que hizo fue atender al principio de caja única y destinar ese dinero al pago de nóminas y a empresas que "lo estaban pasando muy mal y que podían cerrar si no les pagábamos lo que le debíamos". Ha declarado que su previsión era la de poder recuperar el importe de las subvenciones con otros ingresos, aunque finalmente éstos no llegaron y en las municipales de 2011 perdió la Alcaldía.

Según la Fiscalía, el importe de las subvenciones no fue destinado al fin previsto, lo que llevó al siguiente alcalde, Crispín Colmenero (PP) a denunciarlo y a poner el caso en manos de los tribunales. La cuantía de la responsabilidad civil queda fijada por el Ministerio Fiscal en poco más de 800.000 euros.

La acusación particular la ejerce el Ayuntamiento de Jamilena que acusa a Cazalla, y a los otros dos acusados, de cinco delitos de malversación y dos delitos más de fraude de subvenciones por los que reclama un total de 21 años de prisión. La responsabilidad civil la eleva a casi 2,8 millones de euros.

El exalcalde socialista de Jamilena ha insistido en su declaración que hizo lo que hizo porque "no podía tener ese dinero y permitir que las empresas estuvieran cerrando y que hubiera gente pasando fatigas". Ha añadido que de haber continuado al frente del Gobierno municipal, la guardería se hubiera construido porque había de plazo hasta diciembre de 2012 y "la hubiéramos hecho", pero el nuevo equipo de gobierno (PP) "prefirió abandonar el proyecto" y presentar la denuncia por "rencor".

Los otros dos acusados han coincidido al declarar que ellos no controlaban el dinero que salía o entraba en el Ayuntamiento. Sobre los 16.000 euros que Diputación reclama al Ayuntamiento de Jamilena por materiales de una obra del PER en una calle que finalmente no fue ejecutada en su totalidad, el exconcejal de Urbanismo, Diego C. L. ha indicado que la obra se hubiera terminado si "los que entraron no hubieran sido tan torpes" ya que solo faltaba "echar cien metros de baldosas y lo demás estaba hecho".

El secretario del Ayuntamiento en el momento en que ocurrieron los hechos ha declarado como testigo que puso reparos a los pagos que se hacían con cargos a las subvenciones y que iban destinados a otros fines no porque esto fuera irregular en virtud del principio de caja única sino porque veía que la previsión de ingresos futuros para reponer el dinero no se iba a cumplir.