Les piden cárcel por arrasar restos de una fortaleza romana para plantar olivos

Tres hombres se sentarán en el banquillo en un juicio penal acusados de destrozar los restos de una fortificación romana en el Cerro Abejúcar, de Porcuna. Hicieron en la loma, según el Fiscal, movimientos de tierra y zanjas que se llevaron por delante vestigios arqueológicos que gozan de protección como Bien de Interés Cultural. El Ministerio Público pide para cada uno una pena de dos años de cárcel y que paguen más de 750.000 euros por supuestos delitos contra el Patrimonio Histórico y contra la ordenación del territorio.

Sobreseimiento provisional por los daños en Cerro Maquiz

El juzgado instructor ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por los daños en el yacimiento arqueológico de Cerro Maquiz, en término de Mengíbar, donde se investiga si las obras para meter riego en un olivar destrozaron parte de los restos de la antigua ciudad romana de Iliturgi. No es que se haya cerrado el caso, indican fuentes judiciales.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección a la Naturaleza, Seprona, está elaborando atestados e informes. Sólo que el juez prefiere que no le corran los seis meses de plazo que le concede la ley para instruir el caso, y hasta que la Benemérita no le presente a un posible sospechoso de los destrozos lo deja en situación de 'stand by'. Cuando haya indicios de autor conocido se reabrirá inmediatamente y continuarán con las diligencias.

A finales de marzo se descubrió que catorce kilómetros de zanjas para instalar un riego en un olivar habían arrasado los restos de la antigua ciudad romana de Iliturgi, en Cerro Maquiz. Fue en su tiempo una de las más importantes de la Alta Andalucía. Un yacimiento conocido desde hace más de un siglo, y en el que se han hecho varias excavaciones. La denuncia la interpuso ante la Justicia la Universidad de Jaén, ya que sus arqueólogos iban a excavar en la zona.