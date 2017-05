El PSOE pedirá en la Diputación el rechazo los PGE por la "insuficiente" inversión para la provincia

El PSOE de Jaén ha presentado una moción para que la Diputación muestre su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la "insuficiente" inversión para la provincia y para que solicite a los grupos en el Congreso "una reunión entre ellos lo más urgente posible" para que en el trámite parlamentario "se puedan aprobar las enmiendas necesarias".

Así lo ha anunciado este martes en una nota la portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, para la que es "penosa" la inversión que el Gobierno del PP ha reservado para la provincia en 2017. En este sentido, ha asegurado que 80 millones de euros suponen "la peor cifra de los últimos 15 años" en términos estrictamente cuantitativos" y, "analizados en su conjunto, constituyen los peores PGE de la historia democrática para la provincia de Jaén".

Parra ha puesto el acento en la "carestía inversora" para infraestructuras "consideradas de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de muchas de las comarcas jiennenses", entre ellas el eje central ferroviario Jaén-Madrid, la A-32, la A-81 a su paso por la Sierra Sur o las conducciones de la Presa de Siles.

"La sociedad de Jaén no puede estar de acuerdo en modo alguno con unos presupuestos que suponen un gran mazazo para la aspiración colectiva de Jaén de avanzar en la convergencia con otros territorios de España", ha manifestado no sin añadir que estas cuentas "suponen en la práctica la renuncia de nuestra provincia al tren del futuro", porque "dicen no a las comunicaciones, no al transporte de viajeros y mercancías, no al empleo y no a la mejora de la productividad agraria en la Sierra de Segura y El Condado".

A su juicio, sin embargo, "todavía hay cierto margen para intentar paliar esta agresión" y ello exige la coordinación de los grupos parlamentarios en el Congreso para que en la tramitación de los PGE se aprueben las enmiendas necesarias "para corregir este maltrato inversor a la provincia". "Vamos a ver dónde se sitúa el PP de Jaén y vamos a ver si por una vez en la vida defiende los intereses de su tierra y no los de su partido en Madrid", ha comentado.

La segunda moción que el PSOE lleva al próximo pleno de la Diputación reclama al Gobierno de España la ejecución inmediata de las obras para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Víboras-Quiebrajano, con un presupuesto global de 3,6 millones de euros.

La portavoz socialista ha apuntado que han sido numerosas las ocasiones en las que la Diputación ha aprobado mociones para instar al Ejecutivo a que acometa de una vez la ejecución de este proyecto, mociones que fueron trasladadas tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "sin que haya habido contestación alguna" por parte estas instituciones.

Tras recordar que este sistema atiende a 200.000 habitantes y que su conservación corresponde todavía a la CHG, ha lamentado que "la falta de inversión en un sistema antiguo" por parte del Gobierno está generando "serios problemas para garantizar el abastecimiento de agua" a los municipios. Ha agregado que el Consorcio del Víboras-Quiebrajano ha mostrado su disposición a asumir la gestión de los sistemas "una vez que el Gobierno dé respuesta a las necesidades planteadas en materia de infraestructuras hidráulicas".