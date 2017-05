La candidatura de Moreno en el PP habla de un comité del congreso "viciado"

La candidatura del alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, a la presidencia provincial del PP considera que la comisión organizadora del congreso (COC) está "viciada" y "no actúa de forma imparcial", de manera que ha expresado sus "dudas" por la resolución que pueda tomar con respecto a las impugnaciones realizadas sobre la votación del pasado jueves, al tiempo que ha pedido la "dimisión" de su presidente, Javier Calvente.

Así lo ha indicado este martes a los periodistas la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Quesada, Marián Adán, que ha comparecido ante la sede provincial del partido junto a otros miembros del PP jiennense que apoyan a Moreno, entre ellos, Alicia López, presidenta de la mesa de Higuera de Calatrava.

Ambas han manifestado su sorpresa por la impugnación de los resultados de sus respectivas mesas por la otra candidatura, que encabeza el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, puesto que en sus actas "no se recoge ningún tipo de incidencia".

"Me gustaría saber los motivos, ya que hubo un interventor asignado por la sede, más tarde se presentaron tres personas más de la confianza de Juan Diego Requena. Se abrió en el tiempo establecido, de una a siete, no se recoge ningún tipo de incidencia y todo transcurre con normalidad", ha comentado López.

Adán ha reiterado esa situación, "que es la de muchos compañeros" afectados por la impugnación de una decena de mesas por parte de Requena con "un acta firmada por un interventor de la confianza", pero ahora encuentran "un titular en la prensa diciendo sospechas manifiestas de irregularidades" sin que les conste de qué tipo.

"Estamos hablando de un pataleo, de unas impugnaciones que no se basan en nada, que trascienda a la prensa, pero no un motivo de derecho", ha afirmado la portavoz quesadeña, quien lo ha opuesto a las impugnaciones de cinco mesas presentadas por Moreno "en base a principios de derecho", ya que por ejemplo "no se constituyeron en forma".

Por ello y tras aludir a la reunión del comité organizador del congreso que se celebra este mismo martes en la sede provincial, ha asegurado que se sienten "en total indefensión" porque no se les ha dado un plazo de audiencia, ni requerido ningún tipo de alegación para defender la "veracidad" de los resultados de sus mesas, por lo que no conocen "por qué motivo se impugnan" más allá de pensar "que es para recabar los votos que las urnas no les dieron en los despachos".

"Tenemos que decir que estamos luchando contra un aparato, contra un comité y un presidente del comité que no actúa de forma imparcial, sino que está viciado totalmente y actúa de forma arbitraria y favoreciendo una candidatura. Por tanto, los compañeros aquí presentes y yo misma exigimos su dimisión", ha apostillado.

Preguntada, además, por si la reunión prevista en Sevilla también este martes entre los dos candidatos y la secretaria general del PP-A, Dolores López, puede acercar posturas, ha destacado que la candidatura de Moreno "siempre sido conciliadora y ha dado cabida a todo compañero que quiera unirse a ella".

Voluntad de los militantes

Ha añadido que Moreno acude al encuentro "con la intención de solucionar esto y hacer valer la voluntad de los militantes que es muy clara" y "se reflejó en las urnas" el pasado jueves. A su juicio, de ellas salió "legitimado democráticamente" para ser presidente provincial gracias al 55,93 por ciento de los votos (2.896 votos de los 5.177 emitidos) frente a los 2.271 (el 43,87 por ciento) conseguidos por el regidor de Santisteban del Puerto.

Adán ha incidido, además, en que si sus impugnaciones, "que se ajustan a derecho, se tienen por buenas", sobrepasaría la diferencia del 15 por ciento necesaria y "quedaría Miguel como única candidatura". No obstante, ha dudado "de las decisiones que pueda tomar (el COC)", ya que "lo integran miembros que tuvieron un papel activo en esta presidencia", en referencia a José Enrique Fernández de Moya, que, una vez que no pudo optar a la reelección, manifestó su apoyo claro a Requena, quien en ese sentido se ha reconocido como candidato "oficialista".

"Partimos con una desventaja. Podemos alegar que hay mesas que no se constituyeron válidamente, que nuestro interventor estuvo hasta las dos y se emiten votos... Sin embargo, se nos impugnan mesas que se constituyeron válidamente, cuyo interventor no puso incidencia alguna. Por tanto, no estamos en una situación de igualdad. Estamos en manos de un COC que esta totalmente viciado", ha hecho hincapié.

Por ello, según ha agregado, se encuentran "a la expectativa" de su resolución y no descartan la posibilidad de recurrirla a otros órganos del partido regional o nacional "e, incluso, acudir a la justicia ordinaria.

Finalmente, cuestionada por una posible victoria de Requena en la votación de los compromisarios en el congreso del 21 de mayo, ha defendido que "debe prevalecer la democracia y que la democracia ha situado a Miguel Moreno como presidente provincial". "¿Asumiremos los resultados? Estamos en manos, según estos estatutos, de los compromisarios. Si los compromisarios optan por seguir las pautas de los militantes y por comprometerse con esa militancia, estamos seguros de que en segunda vuelta Miguel será el presidente", ha concluido.