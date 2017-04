35 empresas optan a la construcción de la conexión de la Autovía del Olivar con la A-32

Un total de 35 empresas han presentado ofertas para optar a hacerse con las obras conexión de la Autovía del Olivar, la A-316, con la A-32 y la mejora del enlace oeste de Baeza, según ha informado a Europa Press el delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado mes de febrero la licitación por 1.581.028,76 de estas obras que, según Valdivielso, podrían comenzar a finales del próximo mes de junio y que estarían finalizadas previsiblemente para "antes de final de año".

Ahora mismo, lo que se está haciendo es revisar toda la documentación presentada por las empresas con el objetivo de poder adjudicar las obras a principios del mes de junio y "comenzar cuanto antes para así poder ponerla en servicio antes de que acabe el año en curso".

Valdivielso ha destacado que se trata de una infraestructura "muy importante para el desarrollo socioeconómico de Baeza" ya que además se mejorará el enlace oeste de la ciudad Patrimonio de la Humanidad desde la Autovía del Olivar.

Ha indicado que desde la entrada en funcionamiento de esta vía ha habido un incremento importante, de más de un 18 por ciento, del número de vehículos que circulan desde Jaén a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Baeza y Úbeda, con el consiguiente incremento de visitantes.

Lo que se plantea con esta obra es la duplicación del enlace de la A-316 con la A-32 (Linares-Albacete). El objetivo es unir ambas con una vía de alta capacidad y dar respuesta a los más de 18.000 vehículos diarios que precisan enlazar la Autovía del Olivar con la A-32. "Con este enlace aseguramos una mejora ostensible que se necesita con urgencia y que garantiza una mayor fluidez del tráfico entre estas dos infraestructuras", ha señalado Valdivielso.

La actuación que se va a adjudicar incluye la ampliación de las glorietas de acceso a la A-32 lo que va a permitir la construcción de cuatro carriles, dos en cada sentido, para que "los usuarios de estas carreteras disfruten de una vía más segura y moderna".

"En la Junta de Andalucía somos conscientes de la importancia que tiene para el sector turístico de la provincia jiennense en general, y de estas dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, contar con una buena conexión entre los territorios", ha remarcado.

En este sentido, Rafael Valdivielso ha destacado que el Gobierno andaluz ha impulsado la mejora de la conexión de Úbeda y Baeza, y de la parte norte de la provincia de Jaén, con la capital jiennense y la Autovía A-44 Bailén- Motril, a través de la Autovía del Olivar. "Los datos demuestran que hemos acercado el Renacimiento de Úbeda y Baeza a grandes núcleos de población como Jaén o Martos y a ciudades con un importante peso turístico como Granada, que, además, tiene el aeropuerto Granada-Jaén", ha indicado.

Asimismo, el delegado de Fomento y Vivienda ha recordado que este compromiso con las ciudades de Úbeda y Baeza, y con el resto de la provincia, se mantiene "firme" con las obras que impulsarán el desdoblamiento de la conexión de la A-32 con la Autovía del Olivar. Frente a ello, ha hecho alusión a la "nula apuesta" del Gobierno central por la A-32 a través de los Presupuestos Generales del Estado. "Solo hay que pasarse por la A-32 para darse cuenta del grado de compromiso del Gobierno central con esta provincia", ha dicho Valdivielso.

Señalización

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Jaén, Rafael Valdivielso, ha lamentado que la ciudades jiennenses Patrimonio de la Humanidad, y concretamente Baeza, no pueda contar con un acceso señalizado, tanto a la Autovía del Olivar, como al municipio baezano, desde la A-32.

Nuevamente, el delegado de Fomento se ha dirigido al Gobierno central para pedir la señalización de entrada a Baeza desde la A-32. "Hemos solicitado varias veces al Ministerio de Fomento que incorpore un cartel en el que se señalice la dirección que los usuarios deben elegir para alcanzar la Autovía del Olivar o para acceder a Baeza, pero siempre hemos obtenido la callada por respuesta", ha subrayado Valdivielso.

En esta línea, el delegado de Fomento ha agregado que la Junta está dispuesta a colocar de nuevo ese cartel si el Ministerio no quiere atender la demanda de la ciudadanía. "Estamos dispuestos a colocar el cartel y solucionar este problema de señalización que existe, pero no queremos que el Gobierno central la quite y encima nos denuncie, como ya hicieron cuando atendimos las demandas de los ciudadanos y colocamos carteles con los accesos a las ciudades Patrimonio de la Humanidad", ha indicado.

En este punto, ha indicado que el Ministerio está siendo como "el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", mientras que hay "cantidad de turistas que a diario se pierden porque no está señalizado el acceso".