Requena se ve presidente y rechaza la integración

El paisaje tras la batalla de ayer en el PP jienense deja un campo lleno de heridos. El alcalde de Santisteban del puerto, Juan Diego Requena, que obtuvo un 12% menos de los votos directos que el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, se ve como presidente provincial en el congreso de mayo, “con los datos que hay sobre la mesa”, en referencia a que allí decidirán los compromisarios y, según sus estimaciones, tienen “controlados” 372 de los 720 que ayer se elegían, frente a los 267 de Moreno, a lo que habría que sumar aquellos que son miembros natos por pertenecer a la junta directiva provincial, entre 135 y 145 de un total de 180, según sus cálculos. Lo que hace un global aproximado de 500 compromisarios, por unos 300 de la candidatura de Moreno.

Requena ha dicho, esta mañana en rueda de prensa, sentir una “completa y absoluta satisfacción, porque la provincia de Jaén ha hablado a través de las urnas”, que el PP será “un partido más democrático” y que se siente “indudablemente legitimado” pese a obtener el 44% de los votos, frente al 56% de la otra candidatura, ya que los nuevos estatutos del PP permiten el sistema de elección por compromisarios y se ha aplicado “a rajatabla”, sin entrar a valorar si la junta directiva provincial podía haber elegido el sistema de voto directo. “Ni me he preocupado por eso”, ha contestado. Sí ha dicho que el sistema de elección a través de compromisarios es “igual de democrático” y que ha obtenido la victoria en 43 municipios (hubo 7 municipios de la provincia donde no se constituyó la mesa electoral).

El alcalde de Santisteban ha rechazado por otro lado una candidatura de integración, “bajo ningún concepto”, porque está convencido de que habría obtenido el respaldo de los afiliados también en el voto directo de haber tenido más tiempo (su candidatura surgió a raíz de declararse incompatible la del actual presidente, José Enrique Fernández de Moya, con su secretaría de Estado). En este sentido, ha dicho que partió “de la nada” y, sobre el apoyo del actual presidente y del aparato del partido, ha dicho que la candidatura de Moreno también es aparato, ya que está integrada por la mayoría de los alcaldes y “decían que controlaban 60 estructuras locales”.

Pese a negar la integración, Requena ha insistido en definirse como alguien “con capacidad de dialogar y con mano izquierda” y que le avala su experiencia al frente del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, donde en el anterior mandato municipal tuvo que ponerse de acuerdo “con una fuerza antagónica”. “Diálogo es también escuchar”, ha apostillado.

“Bochorno” en la sede

Requena ha rechazado el llamamiento de Miguel Moreno a respetar el voto directo de ayer y ha dicho no temer que los compromisarios cambien el sentido del voto en el congreso. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo hago un llamamiento a la cordura y al juego limpio”, ha añadido. “Espero que no haya acciones coercitivas (hacia los compromisarios) y que Moreno no nos vete el acceso a las estructuras locales”, ha seguido antes de calificar de “un poco bochornoso” lo ocurrido anoche en la sede provincial por “las actitudes ofensivas de algunos miembros de la candidatura de Moreno”, a quien ha acusado de no aceptar los resultados y entrar “en cólera en esta sede, dando un espectáculo lamentable de insultos” por parte de algunos miembros de su candidatura. “Perdieron los nervios, entre comillas, cuando vieron que no les llegaba. Había quien se jugaba mucho ayer, yo no”, ha declarado.