Moreno no se rinde y se siente presidente del PP

"Vamos a luchar por este 1,5%, vamos a recurrir y llegar a los tribunales si hay que llegar. El recuento es provisional. Todo es provisional ahora mismo", ha afirmado este viernes al mediodía el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, arropado en la sede provincial del PP por alcaldes y parlamentarios que le apoyan. "Siento alegría por ser el primer presidente electo en el PP, con más del 56% de los votos, lo que significa un respaldo brutal, frente al 42-43% de la otra candidatura. Nadie entendería lo contrario. Si yo hubiera tenido ese porcentaje, lo primero que habría hecho es felicitar al nuevo presidente del PP. Yo me siento presidente, me siento legitimado", ha proclamado entre aplausos.

Moreno ha dicho que están "muy contentos por los resultados pero muy decepcionados con la actitud parcial de la dirección provincial", que quiere "desvirtuar" el resultado cosechado ayer en el voto directo entre los afiliados y atribuirse la mayoría de los compromisarios que decidirán en el congreso de mayo. "Nadie puede arrogarse los compromisarios", ha dicho, y que además hay "muchos elegidos a dedo por el presidente provincial", lo que ha "adulterado" esta votación.

En este sentido, el alcalde de Porcuna ha lamentado que el presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya - a quien se ha dirigido en todo momento como mullidor de la candidatura del alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena - rechazara en su día el reglamento aprobado por el PP andaluz en Málaga, en relación a que bastaba que un afiliado pidiera el voto directo ('un afiliado, un voto', sin compromisarios) para votaciones como la de ayer, en que ambas parte reconocen que ganó Moreno. "El presidente se sublevó contra el reglamento del partido", ha afirmado.

Incidencias

Miguel Moreno ha agregado que los recursos serán primero a la Comisión Organizadora del Congreso (COC), cuya actuación ha criticado acusándole de estar alineada con la dirección, así como los "muchos errores" en los censos, como que la presidenta de Cambil no esté afiliada al partido. Se ha referido a Mengíbar, donde el interventor de la candidatura de Moreno fue rechazado por la COC y no se dejó sustituirlo ni que entrara en la sede, permaneciendo seis horas en la puerta lloviendo y que contó que entraron 51 personas y luego la candidatura de Requena obtuvo en este municipio 106 votos. O Iznatoraf, donde se había dicho que no hubo elecciones y el COC ha tenido que incorporar sus votos, dejando la candidatura de Moreno a 1,7% del necesario 15% respecto a Requena para proclamar a Moreno presidente. O que faltan por llegar actas de casi una decena de municipios cuyos resultados se dieron ayer por teléfono. O que la candidatura del alcalde de Santisteban ha sacado menos votos que avales presentó en su día.

"Desbandada" de afiliados

El alcalde de Porcuna ha pedido a Requena que renuncie, que ha perdido por amplio margen y que el PP jienense no puede llegar así al congreso de mayo. "O respetamos el resultado de ayer de forma limpia o habremos destruido el partido. Con un solo candidato no se rompe el partido, como quiere hacer la dirección provincial", ha añadido. Y a la pregunta de si hay riesgo de fractura en el partido, Moreno ha contestado: "No he pensado nunca en abandonar mi partido, pero había muchos militantes que habían recobrado la ilusión por la democracia interna y sería una gran decepción para ellos. Se nos han ido muchos por falta de democracia y se puede producir una desbanda de militantes", ha advertido.