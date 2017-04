El alcalde de Porcuna pide "respetar el resultado porque otra cosa será dañar gravemente" el PP

El alcalde de Porcuna (Jaén) y candidato a la presidencia provincial del PP, Miguel Moreno, ha pedido a los compromisarios que participarán en el XII congreso que "respeten el resultado de la democracia" con los votos directos de los afiliados "porque otra cosa va a ser dañar gravemente al partido".

Así lo ha indicado este viernes tras ganar la votación celebrada este jueves por parte de la militancia con el 55,93 por ciento de los votos (2.896 votos de los 5.177 emitidos) frente a los 2.271 (el 43,87 por ciento) conseguidos por el regidor de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena.

Moreno ha realizado una "valoración fantástica" de estos datos y ha señalado que "para cualquier candidato en un proceso democrático obtener casi el 56 por ciento es mayoría absolutísima", es "arrasar". "Por tanto, hoy me veo más presidente del partido provincial que nunca, más fuerte que nunca y más feliz y agradezco a la militancia de Jaén que haya sido capaz, a pesar de las trabas que nos ha puesto el aparato del partido, de las fullerías que nos han intentado hacer durante el proceso, de dar una voz alta al aparato diciéndole que quieren un cambio", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que "el 56 por ciento no se puede alterar" y "lo que ha pasado en la democracia no se puede manipular con los compromisarios en los despachos". En todo caso, ha apuntado que "todavía no aceptamos estas cifras como definitivas" porque "faltan once actas aún", cuyos resultados se dieron telefónicamente" pero que tienen que "contrastar" con las actas.

A ello el alcalde de Porcuna ha sumado "incidencias" como la ocurrida en Mengíbar, donde "echaron a la calle" a su interventor "sin aceptar que se sustituyera porque decían que no aparecía en el censo cuando ha sido votante en el congreso regional". Según ha agregado, permanecí a la entrada las seis hora de votación avisando al presidente de la mesa de que estaba contando los votantes que entraban. Contabilizaron "49 personas y después se aportó un acta de 106 votos a favor de Requena".

Explicaciones

"Todo esto lo tienen que explicar no podemos aceptar ningún dato como definitivo cuando existen estas sorpresas y la incendia que, por supuesto la vamos a recurrir a la comisión organizadora y luego después iremos al Contencioso si tenemos que ir", ha afirmado no sin aludir al "ninguneo" y las "trabas" sufridas durante todo el proceso, por ejemplo, "negando documentación y teniendo que requerirla notarialmente y ahora esto".

Preguntado por el respaldo que, según el alcalde de Santisteban del Puerto, posee de más de 500 compromisarios de los que estaban en liza, ha considerado que "es falso". Se ha referido, además, a la presencia de un centenar de los natos que "nombra de forma discrecional y sin criterio alguno el presidente provincial", José Enrique Fernández de Moya, que ha manifestado su apoyo a Requena tras no poder presentarse a la reelección.

Ha explicado que hay 180 natos, de los que en torno a unos 80 presidentes son presidentes en municipios de la provincia y cien que designa el presidente arbitrariamente como miembros de la junta directiva y, por tanto, natos. "Como ejemplo, cómo puede ser que Porcuna con casi 7.000 habitantes, 420 afiliados y nueve concejales del PP tenga un único miembro nato, su presidente, y Pegalar tenga cuatro con la mitad de población y afiliados y cuatro ediles", se ha preguntado.

En cualquier caso, ha hecho un llamamiento "a los compromisarios, que son compañeros del partido" para que, "aunque en principio fueran con otro candidato, hagan un ejercicio de principio de democracia y que respeten lo que la mayoría de los afiliados han votado en las urnas".

"Otra cosa distinta sería que nos hubiéramos quedado a un punto o dos, con un empate técnico. Pero con la diferencia tan brutal, de 13 puntos de diferencia, que no se dan en ningunas elecciones nacionales, autonómicas o locales, que respeten el resultado de la democracia porque otra cosa va a ser dañar gravemente al partido", ha manifestado Moreno.