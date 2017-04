«Nuestro proyecto es realizable, ilusionante y para ganar al PSOE»

¿Cómo define su proyecto?

Como un proyecto alcanzable, realizable e ilusionante. Como un proyecto integrador, donde caben todos, un proyecto que hace un partido más amplio y que tiene en cuenta las distintas sensibilidades que existen. En resumen, un proyecto ganador, no solamente en la parte interna del partido, sino ante nuestro verdadero adversario que es el PSOE, para ganar la Diputación Provincial.

¿Cómo será su presidencia?

Descentralizada, democrática, participativa y una presidencia no intervencionista, sino respetuosa con la autonomía de las estructuras locales del partido en la provincia. Una presidencia, sobre todo, de trabajo y colaboración con todos los compañeros de la provincia.

¿Cómo define al PP?

A nivel nacional, como un partido de centro reformista y diferente de cómo se ha dirigido el partido en la provincia de Jaén, con una falta clara de democracia interna, de falta de apoyo a las estructuras locales, de falta de renovación de los cargos en el tiempo, de falta de atención a las Nuevas Generaciones y de falta de servicios y prestaciones al conjunto de los municipios de la provincia.

¿Qué tienen que hacer para lograr la Diputación?

En nuestra opinión, hay cuatro pilares fundamentales. Democratización interna del partido para que los ciudadanos nos vean como una fuerza preparada para entrar en la Diputación Provincial, que nos importen todos los municipios. Si no dotamos de medios, si no ilusionamos a las estructuras locales del partido, no lo conseguiremos. En segundo lugar, renovación de los cargos. ¿Cómo vamos a ilusionar a nuestros portavoces, concejales y alcaldes si no se nos ve como un partido que reformamos y renovamos los cargos, sino que mantenemos las mismas caras? En tercer lugar, dar más participación a todo el partido, descentralizar, tener más en cuenta a las entidades locales autónomas (ELA), las grandes olvidadas por todos los partidos, y saber explicar todo esto. Porque, ¿cómo vamos a ilusionar si no damos participación a los municipios, que es donde se consiguen los concejales, que a su vez eligen en cada comarca a los diputados provinciales necesarios para gobernar la Diputación? Y en cuarto lugar, recuperar la ilusión de las nuevas generaciones. Los jóvenes son clave para el futuro del partido y, si no contamos con ellos, no habrá concejales en los municipios ni diputados provinciales.

¿Hay democracia en su partido?

Hasta hoy no la había, en lo que es el ámbito provincial de la organización. No lo digo sólo yo. Los mismos que hace tres meses cuando presentamos nuestra alternativa decían que sí había democracia interna, también nos han dado la razón en esto, como en tantas cosas que llevamos en nuestro proyecto, y también van diciendo que no hay democracia interna en el Partido Popular de la provincia.