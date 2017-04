Frailes licita el fin de una primera fase del balneario y su explotación por casi 1,3 millones

El Ayuntamiento de Frailes (Jaén) ha licitado por casi 1,3 millones de euros la finalización de la construcción de una primera fase del hotel balneario de cuatro estrellas y su posterior explotación por un periodo de 40 años.

"Para poder ponerlo en marcha, en lugar del edificio al completo, vamos a licitar una primera fase, con la zona de piscina y una planta de habitaciones", ha comentado a Europa Press el alcalde de la localidad, José Manuel Garrido, sobre este procedimiento, cuyo anuncio recoge este lunes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En concreto, se pretende concluir una primera fase del recinto para su explotación con un presupuesto de 1.275.483,97 euros, IVA excluido, para lo que se ha impulsado este procedimiento abierto con tramitación ordinaria en el que se tendrá en cuenta la oferta más ventajosa sin atender exclusivamente al precio.

Los interesados pueden presentar en el registro general del Ayuntamiento de Frailes sus ofertas o solicitudes de participación en durante un plazo de 26 días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOP.

La planificación por etapas es la diferencia con la primera licitación que el Consistorio llevó a cabo a finales de 2014, cuando impulsó un proceso por 2,6 millones para concluir todo el recinto y su explotación. Sin embargo, quedó desierto al no haber ofertas, lo que, en cualquier caso, no ha sido óbice para que los responsables municipales hayan venido trabajando en la búsqueda de posibles inversores.

"Hemos tenido contacto con empresas del sector y parece ser que hay interés, pero nos vamos a enterar ahora, que es cuando tienen la oportunidad de demostrarlo realmente", ha manifestado el alcalde, quien ha agregado que "se continúa ejecutando obra, cuestiones de instalaciones y demás, pero a un ritmo bastante lento".

En este sentido, ha recordado que el objetivo de adjudicar unidas la finalización del hotel balneario y su posterior gestión es "involucrar a la compañía" en esta última etapa en la que se deben tomar decisiones que afectan al futuro equipamiento y adaptarlo a sus necesidades, teniendo en cuenta también la experiencia y conocimiento quienes trabajan de forma directa en el sector.

Garrido ha apuntado que, "si todo va bien", tras este plazo de 26 días para presentar ofertas habría en torno a "otro mes para adjudicar" y, en ese caso, "la obra puede estar terminada en medio año", si bien ha recalcado que "todo depende de que entre o no alguien".

"Si no entra nadie, seguiremos en la lucha", ha asegurado el regidor, quien no se plantea la opción de abandonar este proyecto. "Al nivel que está, al 60 por ciento, no debemos desistir de él ni mucho menos, pero hay que intentar buscar la fórmula", ha señalado.

La construcción de esta nueva infraestructura turística comenzó hace casi siete años, tras la colocación en junio de 2010 de su primera piedra, aunque se vio retrasada por las lluvias registradas en la fase de cimentación en el invierno de 2010 y 2011, lo que, de hecho, obligó al Ayuntamiento a pedir a la Junta una ampliación del plazo para la ejecución para justificarla y no perder la subvención de esta Administración.

Se edifica en el Paraje Los Baños y, según se precisó entonces, cuenta con una inversión de 3,12 millones, de los que el Gobierno autonómico aporta 1,24 millones y el resto se reparte entre las administraciones local y provincial. Tendrá capacidad para un centenar de personas y contará con un área de ocio y salud destinada a spa, descanso y tratamientos con las ricas aguas medicinales que atesora la zona. Se pretende construir área de alojamientos, salones, comedor, cocina y cafetería-restaurante y un balneario para el uso y disfrute de las aguas medicinales, sala polivalente y piscina exterior.

La actuación, que tiene como objetivo recuperar el antiguo balneario de Frailes, que gozó de gran popularidad y que entró en decadencia durante la Guerra Civil, se enmarca en la Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Sur 'Tierra de Romances y Leyendas', impulsado por el Gobierno andaluz y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur (Adsur) y con el que se pretende consolidar la comarca como destino turístico a través de su riqueza natural y paisajística y su importante legado histórico y cultural.